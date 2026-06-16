"Dobry chłopiec" Jana Komasy za kilka dni na VOD. Oto lista platform

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Film "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy podbił zagraniczną publiczność. Po entuzjastycznym przyjęciu na międzynarodowych festiwalach, wiosną tego roku trafił do polskich kin. Już niedługo będzie można go obejrzeć na VOD.

Stephen Graham w okularach i swetrze siedzi przy stoliku w kawiarni, na stole kawa, cukierniczka, solniczka, serwetnik.
Stephen Graham w filmie "Dobry chłopiec" / Kino ŚwiatThomas Woodmateriały prasowe

"Dobry chłopiec": o czym jest film Jana Komasy?

"Dobry chłopiec" to kolejny międzynarodowy film w reżyserii Jana Komasy. W rolach głównych wystąpili m.in. Stephen Graham, Anson Boon, Andrea Riseborough oraz Monika Frajczyk.

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Krystian Zając
Krystian Zając

Dziewiętnastoletni Tommy lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa. Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, "Dobry chłopiec" spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. Produkcja została również zaprezentowana na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid oraz podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie, gdzie odtwórca głównej roli, Anson Boon, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Aktora.

W polskich kinach film debiutował w marcu tego roku.

"Dobry chłopiec" na VOD. Gdzie i od kiedy oglądać?

Od 19 czerwca film "Dobry chłopiec" będzie można obejrzeć na platformach: CANALVOD, Player, Rakuten, TVP, Polsat Box Go, PLAY, Orange, Vectra, Megogo, Toya, Chili, Nowe Horyzonty, MOJEeKINO.pl, E-kino pod Baranami, Alfanet.

Monolith Filmsmateriały dystrybutora
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