"Dobry chłopiec": o czym jest film Jana Komasy?

"Dobry chłopiec" to kolejny międzynarodowy film w reżyserii Jana Komasy. W rolach głównych wystąpili m.in. Stephen Graham, Anson Boon, Andrea Riseborough oraz Monika Frajczyk.

Dziewiętnastoletni Tommy lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa. Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, "Dobry chłopiec" spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. Produkcja została również zaprezentowana na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid oraz podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie, gdzie odtwórca głównej roli, Anson Boon, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Aktora.

W polskich kinach film debiutował w marcu tego roku.

"Dobry chłopiec" na VOD. Gdzie i od kiedy oglądać?

Od 19 czerwca film "Dobry chłopiec" będzie można obejrzeć na platformach: CANALVOD, Player, Rakuten, TVP, Polsat Box Go, PLAY, Orange, Vectra, Megogo, Toya, Chili, Nowe Horyzonty, MOJEeKINO.pl, E-kino pod Baranami, Alfanet.