"Eleanor Wspaniała" (2025): debiut reżyserski Scarlett Johansson. Opowieść o przyjaźni, stracie i nadziei

"Eleanor Wspaniała" to prawdziwa gratka dla fanów Scarlett Johansson. Reżyserski debiut cenionej aktorki opowiada o 94-latce, która po stracie przyjaciółki przeprowadza się z Florydy do Nowego Jorku. Tam zaprzyjaźnia się z 19-letnią Niną.

Film startował w konkursie Un Certain Regard 78. festiwalu w Cannes 2025.Przed seansem Johansson powiedziała publiczności, że ta premiera jest "spełnieniem jej marzeń".

"Takich filmów jak ten, niezależnych, nie robi się dla pieniędzy. Niespodzianka. Wszyscy, którzy wzięli udział w produkcji, zrobili to z ogromnej miłości do tej historii, do scenariusza. To film o wielu rzeczach. O przyjaźni, o stracie, o przebaczeniu. To tematy, które w tych czasach powinny pojawiać się częściej" - mówiła reżyserka.

W rolach głównych wystąpili June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht i Erin Kellyman. Scenariusz napisała Tory Kamen.

"Film postrzegać można na kilka różnych sposobów. Jako poruszającą opowieść o tłumionej żałobie, pełną humoru historię przyjaźni czy uważne spojrzenie na temat międzypokoleniowego dialogu. I myślę, że tak ten film będzie działał. Śmiało zatem można odpuścić jeden rodzinny obiad i planować wyjście, obejmujące dziadków, rodziców oraz dzieci. Każde z nich w debiucie Scarlett Johansson znajdzie coś dla siebie i jest spora szansa, że wszyscy wyjdą z kina zadowoleni" - pisał w recenzji Interii Kuba Armata.

"Eleanor Wspaniała" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Film "Eleanor Wspaniała" znaleźć można w bibliotece serwisu HBO Max.

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