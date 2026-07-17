Czekaliśmy na to od dawna. Głośny polski film w końcu na streamingu

"Wielka Warszawska": O filmie

"Wielka Warszawska" - film osadzony w realiach polskich przemian ustrojowych - przenosi widzów do świata wyścigów konnych, odsłaniając kulisy rywalizacji, w której stawką są pieniądze, wpływy i prestiż. To opowieść o ambicji, zależnościach i wyborach bohaterów, w której na ekranie spotyka się gwiazdorska obsada.

Fabuła skupia się wokół Krzyśka (Tomasz Ziętek) - młodego, niezwykle utalentowanego dżokeja, którego największym życiowym marzeniem jest start i zwycięstwo w najbardziej prestiżowej gonitwie w Polsce, tytułowej Wielkiej Warszawskiej. Chłopak wkracza w elitarne środowisko skupione wokół wyścigów, mając ogromną pasję, determinację oraz rozbrajającą naiwność nowicjusza. Młody sportowiec szybko orientuje się, że o wygranej na torze Służewiec decydują nie tylko umiejętności, szybkość konia czy taktyka jeźdźca.

W tle zmagań Krzyśka rozgrywa się wielka historia. Upadek komunizmu i narodziny nowego kapitalizmu budzą w społeczeństwie nadzieję na lepsze jutro i sprawiedliwe reguły gry. Rzeczywistość okazuje się jednak brutalna. Krzysiek błyskawicznie odkrywa, że świat gonitw konnych to w rzeczywistości skomplikowana sieć powiązań, korupcji, zakulisowych układów i manipulacji wynikami. Będąc na krawędzi wielkiej kariery i gigantycznych pieniędzy, młody dżokej staje przed dramatycznym wyborem. Czy ulegnie pokusie szybkiego zysku i wejdzie w układ? A może zaryzykuje wszystko, co ma, by zawalczyć o prawdę i sportową uczciwość?

Za reżyserię filmu "Wielka Warszawska" odpowiada Bartłomiej Ignaciuk, w roli głównej zobaczymy jednego z najlepszych aktorów młodego pokolenia, Tomasza Ziętka ("Boże Ciało", "Cicha noc"), który po raz kolejny tworzy magnetyczną i pełną emocjonalnej głębi kreację. Partnerują mu wybitne osobowości polskiego ekranu, takie jak Tomasz Kot, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop czy Andrzej Konopka.

"Wielka Warszawska" to film o cenie, jaką trzeba zapłacić za zachowanie przyzwoitości w świecie, w którym wszystko jest na sprzedaż.

Produkcję będzie można oglądać już od 18 lipca w serwisie CANAL+.

materiały prasowe



