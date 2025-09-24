"Apetyt na więcej. La Cocina": o czym jest film?

Kuchnia wielkiej nowojorskiej restauracji jest jak mikrokosmos, w którym krzyżują się drogi grupy marzycieli z różnych stron świata. Ich aspiracje i pragnienia boleśnie konfrontują się z rzeczywistością zarządzanej żelazną ręką restauracji. Młoda, lecz doświadczona kelnerka Julia i utalentowany kucharz Pedro muszą ukrywać swoją relację. Młodziutka Estela dopiero wchodzi w ten świat. Pracujący tu od lat Max za wszelką cenę chce udowodnić swój talent. Nonzo marzy, by sprowadzić do Nowego Jorku rodzinę. Na wszystkich spogląda z góry właściciel Rashid, dla którego liczy się tylko sprawnie funkcjonujący biznes. Gdy pewnego dnia rano szef zmiany odkrywa kradzież, wszyscy stają się podejrzani.

Film "Apetyt na więcej. La Cocina" debiutował podczas festiwalu filmowego w Berlinie w 2024 roku. W roli głównej wystąpiła Rooney Mara, aktorka nominowana do Oscara za "Dziewczynę z tatuażem" i "Carol". Partneruje jej Raúl Briones w roli Pedro. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Alonso Ruizpalacios.

"Po roku od światowej premiery, która miała miejsce na Berlinale 2024, film Ruizpalaciosa boleśnie zyskał na aktualności, mimowolnie stając się manifestem tych, którzy mieszkając od lat w USA, nie mają zalegalizowanego pobytu, prawa do ubezpieczenia i emerytury. "La Cocina" to symfonia wykluczonych, dla których kuchenna przestrzeń to jedyna scena, na jakiej mogą wyrazić swój żal do świata" - pisał Rafał Pawłowski w recenzji dla Interii.

"Apetyt na więcej. La Cocina" online. Gdzie oglądać?

Film "Apetyt na więcej. La Cocina" jest dostępny na Prime Video w ramach abonamentu.