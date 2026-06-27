Spis treści: "Enola Holmes 3" - 1 lipca "Heartstopper Forever" - 17 lipca "72 godziny" - 24 lipca "Ostatni dom" - 7 sierpnia "Szeptacz" - 28 sierpnia

"Enola Holmes 3" - 1 lipca

Tym razem przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia.

"Enola Holmes 3" John Wilson Netflix

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok odtwórczyni tytułowej roli, Millie Bobby Brown, znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

"Heartstopper Forever" - 17 lipca

"Heartstopper Forever" czyli zwieńczenie historii z uwielbianego serialu. Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę.

Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?

"72 godziny" - 24 lipca

Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego.

W tej szalonej komedii wystąpili tacy aktorzy jak: Kevin Hart, Marcello Hernández, Mason Gooding oraz Teyana Taylor. Za reżyserię odpowiada Tim Story.

"Ostatni dom" - 7 sierpnia

W filmie "Ostatni dom" ("The Last House") główni bohaterowie zostają nagle uwięzieni we własnym domu. Muszą walczyć o przetrwanie. Zaczyna im brakować jedzenia, a tajemnicze zagrożenie nie pozwala im opuścić murów budynku.

"Ostatni dom" © 2026 Netflix, Inc. Netflix

W rolach głównych zobaczymy Gretę Lee oraz Wagnera Mourę. U ich boku wystąpią tacy aktorzy jak: Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski oraz Gabriel Barbosa. Reżyserem "Ostatniego domu" jest Louis Leterrier, który w przeszłości odpowiadał za takie hity jak "Iluzja" czy "Szybcy i wściekli 10".

"Szeptacz" - 28 sierpnia

"Szeptacz" czyli filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów "New York Timesa". Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako Szeptacz.

"Szeptacz" DAVID LEE/NETFLIX ©2026 Netflix

Reżyserem "Szeptacza" jest James Ashcroft, a za scenariusz odpowiedzialnie są Ben Jacoby i Chase Palmer. W roli głównej wystąpi Robert De Niro. Na ekranie zobaczymy także Michelle Monaghan oraz Adama Scotta.