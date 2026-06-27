Co oglądać w wakacje na Netfliksie? Oto najciekawsze premiery filmowe

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

W czasie tegorocznych wakacji na Netfliksie zadebiutują kontynuacje uwielbianych serii oraz całkiem nowe produkcje. Wśród najciekawszych premier filmowych na platformie znalazła się m.in. trzecia część przygód Enoli Holmes czy thriller w gwiazdorskiej obsadzie.

Robert De Niro, Adam Scott i Michelle Monaghan stoją razem w jasnym korytarzu, patrząc w tym samym kierunku.
"Szeptacz": Robert de Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan© 2026 Netflix, Inc.Netflix

Spis treści:

  1. "Enola Holmes 3" - 1 lipca
  2. "Heartstopper Forever" - 17 lipca
  3. "72 godziny" - 24 lipca
  4. "Ostatni dom" - 7 sierpnia
  5. "Szeptacz" - 28 sierpnia

"Enola Holmes 3" - 1 lipca

Tym razem przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia.

Młoda kobieta w białej sukni i welonie trzyma bukiet białych kwiatów, wyglądając przez otwarte okno stylowej, ozdobnej karety.
"Enola Holmes 3"John WilsonNetflix

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok odtwórczyni tytułowej roli, Millie Bobby Brown, znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

"Heartstopper Forever" - 17 lipca

"Heartstopper Forever" czyli zwieńczenie historii z uwielbianego serialu. Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę.

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Justyna Miś
Justyna Miś

Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?

"72 godziny" - 24 lipca

Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego.

W tej szalonej komedii wystąpili tacy aktorzy jak: Kevin Hart, Marcello Hernández, Mason Gooding oraz Teyana Taylor. Za reżyserię odpowiada Tim Story.

"Ostatni dom" - 7 sierpnia

W filmie "Ostatni dom" ("The Last House") główni bohaterowie zostają nagle uwięzieni we własnym domu. Muszą walczyć o przetrwanie. Zaczyna im brakować jedzenia, a tajemnicze zagrożenie nie pozwala im opuścić murów budynku.

Czworo ludzi siedzi przy stole pod kolorową lampą, dwie osoby skupione na układaniu lub naprawianiu czegoś, kobieta w tle obserwuje sytuację z poważnym wyrazem twarzy.
"Ostatni dom"© 2026 Netflix, Inc.Netflix

W rolach głównych zobaczymy Gretę Lee oraz Wagnera Mourę. U ich boku wystąpią tacy aktorzy jak: Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski oraz Gabriel Barbosa. Reżyserem "Ostatniego domu" jest Louis Leterrier, który w przeszłości odpowiadał za takie hity jak "Iluzja" czy "Szybcy i wściekli 10".

"Szeptacz" - 28 sierpnia

"Szeptacz" czyli filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów "New York Timesa". Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako Szeptacz.

Starszy mężczyzna dotyka ramienia zaniepokojonego młodszego mężczyzny siedzącego przy stole, między nimi pojawia się wyraźna emocjonalna interakcja.
"Szeptacz"DAVID LEE/NETFLIX ©2026Netflix

Reżyserem "Szeptacza" jest James Ashcroft, a za scenariusz odpowiedzialnie są Ben Jacoby i Chase Palmer. W roli głównej wystąpi Robert De Niro. Na ekranie zobaczymy także Michelle Monaghan oraz Adama Scotta.

"Nasza rewolucja" [teaser]materiały dystrybutora
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