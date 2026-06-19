"Simona Kossak", reż. Adrian Panek

"Simona Kossak" w reżyserii Adriana Panka to biografia słynnej badaczki Puszczy Białowieskiej i ekolożki, w którą wcieliła się utalentowana Sandra Drzymalska.

Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko - dom, tradycję, społeczne konwenanse - i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje - miłość do natury i... potrzebę wolności.

Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.

Oprócz Sandry Drzymalskiej w filmie Panka wystąpiło wiele znanych gwiazd polskiego kina. Na ekranie możemy zobaczyć Jakuba Gierszała, Mariannę Zydek, Agatę Kuleszę, Martę Stalmierską, Borysa Szyca, Olgę Bołądź i Dariusza Chojnackiego.

"Plan B", reż. Kinga Dębska

"Plan B" to obyczajowy film o miłości. Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed Walentynkami w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś, co wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Dają nadzieję na to, że dramatyczne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B.

Głównych bohaterów grają Roma Gąsiorowska, Kinga Preis, Edyta Olszówka, Małgorzata Gorol i Marcin Dorociński.

"Nic na siłę", reż. Bartosz Prokopowicz

Film "Nic na siłę" opowiada o perypetiach szefowej kuchni Oliwii, zwabionej podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci. Oliwia zakochuje się przystojnym rolniku, nie wie jednak, że jej wybranek skrywa pewien sekret.

Anna Szymańczyk w "Nic na siłę" Netflix Netflix

W głównej roli oglądamy Annę Szymańczyk. Partnerują jej Mateusz Janicki, Anna Seniuk, Artur Barciś, Filip Gurłacz i inni.

Na Netfliksie dostępna jest także kontynuacja, czyli "Podlasie".