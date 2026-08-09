Cały świat huczy o nowym thrillerze Netfliksa. Szalona reklama się opłaciła?

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Nowy film Netfliksa "Ostatni dom" łączy elementy thrillera i science fiction, ukazując losy rodziny uwięzionej we własnym domu. Muszą wspólnie stawić czoła tajemniczemu zagrożeniu, które nie pozwala im wydostać się na zewnątrz. Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier, który wcześniej stanął za kamerą przy takich projektach jak "Iluzja" czy "Transporter" z Jasonem Stathamem.

Dwie przemoknięte osoby w ciemnych ubraniach stoją blisko siebie, z niepokojem patrząc przed siebie
Greta Lee i Wagner Moura w filmie "Ostatni dom"Netflix

"Ostatni dom": mieszanka thrillera i sci-fi. Nowy film Netfliksa ukazuje desperacją walkę o przetrwanie

Fabuła nowego hitu Netfliksa skupia się na czteroosobowej rodzinie, która zostaje nagle uwięziona we własnym domu. Muszą połączyć siły i walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.

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Głowę rodziny zagrał Wagner Moura wyróżniony w tym roku Złotym Globem za rolę w filmie "Tajny agent". U jego boku wystąpiła Greta Lee, gwiazda "Poprzedniego życia" w reżyserii Celine Song oraz nagradzanego serialu "The Morning Show". Rolę dzieci odegrali Gabriel Chung (starszy Graham), Emma Ho (starsza Ruth), Noah Alexander Sosnowski (młody Graham) oraz Riley Chung (młodsza Ruth).

Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier, który na koncie ma takie głośne produkcje jak "Iluzja", "Szybcy i wściekli 10", "Transporter" z Jasonem Stathamem czy "Wściekły pies". Scenariusz napisał Matthew Robinson.

"'Ostatni dom' podważa samo pojęcie bezpiecznej przystani, zamieniając rodzinny dom we wrogie środowisko, w którym przetrwanie wymaga zjednoczenia się. To najgorszy koszmar zwyczajnej rodziny - historia o ludziach doprowadzonych do granic wytrzymałości, próbujących chronić siebie nawzajem. Film pokazuje, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa i jak desperacka potrafi być walka o jego odzyskanie" - mówił Leterrier w wywiadzie dla Tudum.

Twórcy zdecydowali się na nietypową akcję promocyjną produkcji. W sercu West Hollywood, a dokładniej przy skrzyżowaniu Sunset Boulevard i Selma Avenue, zawieszono gigantyczną instalację przypominającą wnętrze salonu. Największe emocje wywołał jednak fakt, że w tym nietypowym, umieszczonym 9 metrów nad ziemią billboardzie na dwa dni zamieszkał prawdziwy człowiek. Mężczyzna miał okazję komunikować się z przechodniami za pomocą białej tablicy. Niecodzienna kampania miała nawiązywać do głównego motywów produkcji - izolacji, przebywania w zamknięciu i walki o przetrwanie.

"Ostatni dom": nowy numer jeden w Polsce

"Ostatni dom" trafił na Netfliksa 7 sierpnia i szybko przyciągnął uwagę użytkowników. Produkcja zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych filmów w Polsce. Podium uzupełnia horror "Oszukać przeznaczenie" Więzy krwi" oraz komedia z Kevinem Hartem "72 godziny".

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