Był Terminatorem, zabił Predatora. Teraz zostanie Świętym Mikołajem

Jakub Izdebski

Platforma Prime Video ogłosiła datę premiery swojej komedii familijnej "The Man with the Bag". Arnold Schwarzenegger wcieli się w niej w Świętego Mikołaja, a będą mu towarzyszyli Alan Ritchson i Akwafina. Film pojawi się na streamingu 2 grudnia 2026 roku.

"The Man with the Bag" skupi się na kradzieży worka z prezentami. Bez niego Święty Mikołaj nie może obdarować podarkami dzieci na całym świecie. Zwraca się więc do złodzieja Vance'a (znany z "Reachera" Ritchson), by pomógł mu go odzyskać. Ten przyjmuje zlecenie. Razem z Mikołajem, swoją córką i grupą wyrzutków próbuje uratować Święta.

"The Man with the Bag". Twórcy

Za kamerą filmu stanął Adam Shankman. Scenariusz napisał Allan Rice. Produkują Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo i Ritchson. W pozostałych rolach zobaczymy Lizę Koshy, Kyle'a Mooneya, Kena Jeonga, Michaela Cyrila Creightona, Adriana Martineza, Rogera Barta, Berkeley James, Jesmille Darbouze, Karrena Karaguliana, Gabi Samels, Jane Krakowski i Murraya Hilla. Zdjęcia odbyły się pod koniec 2024 roku.

Dla Schwarzeneggera będzie to pierwsza większa premiera filmowa od 2019 roku. Do kin trafił wtedy "Terminator: Mroczne przeznaczenie".

