"Sorry, Baby" (2025): film zachwycił widzów i krytyków. Reżyserski debiut Evy Victor

Agnes (reżyserka Eva Victor), młoda wykładowczyni literatury, wrażliwa i dowcipna, próbuje powrócić do równowagi psychicznej po szokującej zdradzie ze strony osoby, której ufała. Wsparcie znajduje w przyjaciółce Lydie (Naomi Ackie, "Mickey 17") oraz w nieśmiałym sąsiedzie Gavinie (Lucas Hedges, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"). "Sorry, Baby" to zaskakująco zabawna opowieść o tym, jak żyć, gdy grunt usuwa ci się spod nóg i jak sobie radzić z pamięcią złych wydarzeń.

Film stawia ważne pytania: co się zmienia w nas samych, gdy złe wspomnienia nie chcą nas opuścić? Dlaczego opłakujemy osobę, którą mogliśmy się stać? Jak pójść naprzód inną ścieżką, która może nie przypominać tej, którą sobie wyobrażaliśmy?

"Kiedy już zrozumiałam, że chcę wyreżyserować 'Sorry, Baby' zaczęłam szukać swojego stylu w moich ukochanych komediach. Uczyłam się, jak robić ujęcia i grać rytmem poszczególnych scen. Kluczową scenę w wannie nakręciłam rok przed głównymi zdjęciami. Konsultowałam ją z Barrym, który dawał mi cenne wskazówki. To bardzo pomogło mi znaleźć odpowiedni sposób na opowiedzenie tej szalenie dla mnie ważnej historii - mówiła reżyserka i odtwórczyni głównej roli w rozmowie z Łukaszem Adamskim dla Interii.

Naomi Ackie i Eva Victor w filmie "Sorry, Baby" materiały prasowe

Film został przyjęty z entuzjazmem zarówno przez widzów, jak i krytyków. "Eva Victor to talent, z którym trzeba się liczyć" - napisał miesięcznik "Rolling Stone". "Oto narodziny reżyserki, którą warto się zachwycać" - wtórował mu magazyn "Deadline". Produkcja była nominowana m.in. do Złotych Globów, Satelit i nagrody Critics' Choice. W 2026 roku została uhonorowana dwiema statuetkami Independent Spirit - za najlepszy scenariusz oraz występ drugoplanowy.

"Sorry, Baby": błyskotliwa produkcja już w streamingu. Gdzie oglądać online?

Film "Sorry, Baby" można obecnie obejrzeć w serwisie Canal+.

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