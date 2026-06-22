"Sprawiedliwość owiec" to komedia kryminalna bazująca na powieści Leonie Swann o tym samym tytule. Intrygująca produkcja łączy w sobie zagadkę kryminalną, czarny humor i dość nieoczywistych detektywów.

"Sprawiedliwość owiec": błyskotliwy kryminał, jakiego jeszcze nie było. Kiedy ludzie zawodzą, śledztwo przejmują owce

George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją. Nie podejrzewa, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni.

Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo. Uważają też, że wiedzą, jak je rozwikłać zagadkę zbrodni. Tymczasem prowadzący śledztwo policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy w życiu nie zakończył pomyślnie żadnej sprawy. Owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same - nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.

W produkcji wystąpili również Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, Hong Chau, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein i Rhys Darby.

Za reżyserię odpowiadał Kyle Balda, a scenariusz napisał współtwórca serialu "The Last of Us" Craig Mazin.

"Sprawiedliwość owiec" zaraz na VOD. Wciągający film dla całej rodziny

Choć film pojawił się w polskich kinach nieco ponad miesiąc temu, już wkrótce będzie można obejrzeć go bez wychodzenia z domu. "Sprawiedliwość owiec" zadebiutuje na Prime Video 24 czerwca.

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