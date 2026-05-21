Aż osiem statuetek w Gdyni! "Ministranci" już dostępni na Netfliksie

Film "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego ("Cicha noc", "Hiacynt"), zdobył serca widzów i jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja została nagrodzona aż ośmioma wyróżnieniami, w tym najważniejszą nagrodą festiwalu - Złotymi Lwami dla najlepszego filmu. Później "Ministranci" zrobili furorę za oceanem. Produkcja znalazła się wśród ulubieńców publiczności 37. edycji Palm Springs International Film Festival. Otrzymała również dwa Orły.

"Ministranci" już na Netfliksie

Teraz cenioną produkcję Piotra Domalewskiego można zobaczyć w domu! Film właśnie zadebiutował na Netfliksie w ramach abonamentu. O czym jest produkcja?

Tytułowymi bohaterami filmu są nastolatkowie sfrustrowani obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej. Ministranci postanawiają wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Zakładają podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę...

"'Ministranci' to film mocno sceptyczny wobec biurokratycznej struktury kościelnej, ale jednocześnie jest to dzieło dotykające jednego z fundamentów wiary, czyli pomocy ubogim" - pisał w swojej recenzji dla Interii Łukasz Adamski.

30 października zakończyły się zdjęcia do "Ministrantów" Piotra Domalewskiego, których produkuje firma Aurum Film

W głównych rolach występują Tobiasz Wajda (Filip), Bruno Błach-Baar (Gucci), Mikołaj Juszczyk (Kurczak) i Filip Juszczyk (Mały Kurczak). Na ekranie towarzyszą im także Daria Kalinchuk (Dominika), Kamila Urzędowska (matka Filipa), Tomasz Schuchardt (rekolekcjonista), Sławomir Orzechowski (proboszcz) i Artur Paczesny (ojciec Dominiki).

Co o filmie mówi sam Piotr Domalewski?

"Ta historia chodziła mi po głowie od dawna. Sam byłem ministrantem przez 12 lat i zawsze czułem się z tą tematyką mocno związany - zarówno emocjonalnie, jak i merytorycznie. Chciałem zrobić nie tyle film o samym środowisku ministrantów, ile o społeczności skupionej wokół Kościoła. Interesowało mnie, jak współczesna młodzież stara się odnaleźć w świecie i zasadach ustalonych przez starsze pokolenia" - mówi Piotr Domalewski, autor scenariusza i reżyser.

"Ministranci" są dostępni na Netfliksie od 21 maja 2026 roku.

