Aż osiem nominacji do Oscara! Gdzie można obejrzeć biografię legendy?

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Biografia Boba Dylana zatytułowana "Kompletnie nieznany" to pozycja obowiązkowa dla miłośników kina i muzyki. Fabuła przedstawia przełomowy moment w karierze legendarnego artysty, w którego wcielił się Timothée Chalamet. Gdzie można obejrzeć film online?

Dwie osoby w okularach jadą razem na pojeździe
Elle Fanning i Timothée Chalamet w filmie "Kompletnie nieznany"materiały prasowe

"Kompletnie nieznany": początki kariery Boba Dylana. Biografia legendy muzyki i znakomita rola Chalameta

Historia ukazana w filmowej biografii Boba Dylana o tytule "Kompletnie nieznany" ("A Complete Unknown") została oparta na książce Elijaha Walda "Dylan Goes Electric". Produkcja przenosi widzów do momentu, w którym Dylan podjął wywołującą wiele sprzeciwów decyzję o porzuceniu gitary akustycznej.

Zobacz również:

Ceremonia otwarcia 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego
Krakowski Festiwal Filmowy

66. Krakowski Festiwal Filmowy: kino mówiące coś istotnego o świecie

Anna Kempys
Anna Kempys

Autorem scenariusza jest Jay Cocks ("Wiek niewinności", "Gangi Nowego Jorku"). Odtwórcą roli muzyka będzie jeden z najbardziej rozchwytywanych współcześnie aktorów - Timothée Chalamet ("Tamte dni, tamte noce", "Diuna"). Aktor nie tylko zagrał główną rolę, ale również samodzielnie wykonał wszystkie utwory znajdujące się na ścieżce dźwiękowej. Co więcej, by jak najlepiej przygotować się do roli, młody aktor specjalnie zaczął uczęszczać na lekcje gry na gitarze.

Na ekranie zobaczymy także Edwarda Nortona, Elle Fanning i Monikę Barbaro. Za reżyserię odpowiada James Mangold ("Le Mans '66", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia").

Globalnie produkcja zarobiła 132 miliony dolarów i zdobyła osiem nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film, reżyserię, dźwięk czy kostiumy.

"Kompletnie nieznany" online. Film wkrótce w HBO Max

Film "Kompletnie nieznany" jeszcze przez kilka dni jest dostępny na platformie Disney+, a już od 5 czerwca będzie można obejrzeć go w serwisie HBO Max.

Zobacz też:

Długo czekała na swój moment. Dziś podbija serca widzów

"Władcy wszechświata" [trailer 2]materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze