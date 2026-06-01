"Kompletnie nieznany": początki kariery Boba Dylana. Biografia legendy muzyki i znakomita rola Chalameta

Historia ukazana w filmowej biografii Boba Dylana o tytule "Kompletnie nieznany" ("A Complete Unknown") została oparta na książce Elijaha Walda "Dylan Goes Electric". Produkcja przenosi widzów do momentu, w którym Dylan podjął wywołującą wiele sprzeciwów decyzję o porzuceniu gitary akustycznej.

Autorem scenariusza jest Jay Cocks ("Wiek niewinności", "Gangi Nowego Jorku"). Odtwórcą roli muzyka będzie jeden z najbardziej rozchwytywanych współcześnie aktorów - Timothée Chalamet ("Tamte dni, tamte noce", "Diuna"). Aktor nie tylko zagrał główną rolę, ale również samodzielnie wykonał wszystkie utwory znajdujące się na ścieżce dźwiękowej. Co więcej, by jak najlepiej przygotować się do roli, młody aktor specjalnie zaczął uczęszczać na lekcje gry na gitarze.

Na ekranie zobaczymy także Edwarda Nortona, Elle Fanning i Monikę Barbaro. Za reżyserię odpowiada James Mangold ("Le Mans '66", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia").

Globalnie produkcja zarobiła 132 miliony dolarów i zdobyła osiem nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film, reżyserię, dźwięk czy kostiumy.

"Kompletnie nieznany" online. Film wkrótce w HBO Max

Film "Kompletnie nieznany" jeszcze przez kilka dni jest dostępny na platformie Disney+, a już od 5 czerwca będzie można obejrzeć go w serwisie HBO Max.

