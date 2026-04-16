Netflix z okazji 10-lecia w Polsce przygotował gratkę dla kinomanów. Od 15 kwietnia na platformie można oglądać największe klasyki polskiego kina. Powstała nawet specjalna zakładka: "Ponadczasowe skarby polskiego kina".
Wśród dodanych tytułów znalazły się filmy Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Stanisława Barei. Poniżej pełna lista.
- "Popiół i diament", reż. Andrzej Wajda;
- "Krzyżacy", reż. Aleksander Ford;
- "Niewinni czarodzieje", reż. Andrzej Wajda;
- "Nóż w wodzie", reż. Roman Polański;
- "Faraon", reż. Jerzy Kawalerowicz;
- "Sami swoi", reż. Sylwester Chęciński;
- "Nie lubię poniedziałku", reż. Tadeusz Chmielewski;
- "Poszukiwany, poszukiwana", reż. Stanisław Bareja;
- "Nie ma mocnych", reż. Sylwester Chęciński;
- "Noce i dnie", reż. Jerzy Antczak;
- "Ziemia obiecana", reż. Andrzej Wajda;
- "Brunet wieczorową porą", reż. Stanisław Bareja;
- "Człowiek z marmuru", reż. Andrzej Wajda;
- "Barwy ochronne", reż. Krzysztof Zanussi;
- "Kochaj albo rzuć", reż. Sylwester Chęciński;
- "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?", reż. Stanisław Bareja;
- "Miś", reż. Stanisław Bareja;
- "Człowiek z żelaza", reż. Andrzej Wajda;
- "Vabank", reż. Juliusz Machulski;
- "Ryś", reż. Stanisław Różewicz;
- "Wielki Szu", reż. Sylwester Chęciński;
- "Seksmisja", reż. Juliusz Machulski;
- "Vabank II, czyli riposta", reż. Juliusz Machulski;
- "Kingsajz", reż. Juliusz Machulski;
- "Krótki film o miłości", reż. Krzysztof Kieślowski;
- "Krótki film o zabijaniu", reż. Krzysztof Kieślowski;
- "Kogel-Mogel", reż. Roman Załuski;
- "Piłkarski poker", reż. Janusz Zaorski;
- "Galimatias czyli Kogel-Mogel II", reż. Roman Załuski;
- "Kroll", reż. Władysław Pasikowski;
- "Psy", reż. Władysław Pasikowski;
- "Trzy kolory: Niebieski", reż. Krzysztof Kieślowski;
- "Trzy kolory: Biały", reż. Krzysztof Kieślowski;
- "Trzy kolory: Czerwony", reż. Krzysztof Kieślowski;
- "Dzień świra", reż. Marek Koterski.