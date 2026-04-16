Aż 36 polskich klasyków na Netfliksie. Oto pełna lista

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Na Netfliksie pojawiła się wyjątkowa kolekcja polskich arcydzieł filmowych, obejmująca zarówno starsze tytuły, jak "Noce i dnie" czy "Człowiek z marmuru", jak i nieco nowsze klasyki, w tym kultowe "Psy" i trylogię "Trzy kolory". Każdy miłośnik polskich filmów znajdzie tu coś interesującego.

Kadr z filmu "Noce i dnie" dostępnego w kolekcji polskich klasyków na Netfliksie.
"Noce i dnie"

Netflix z okazji 10-lecia w Polsce przygotował gratkę dla kinomanów. Od 15 kwietnia na platformie można oglądać największe klasyki polskiego kina. Powstała nawet specjalna zakładka: "Ponadczasowe skarby polskiego kina".

Justyna Miś
Justyna Miś

Wśród dodanych tytułów znalazły się filmy Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Stanisława Barei. Poniżej pełna lista.

  • "Popiół i diament", reż. Andrzej Wajda;
  • "Krzyżacy", reż. Aleksander Ford;
  • "Niewinni czarodzieje", reż. Andrzej Wajda;
  • "Nóż w wodzie", reż. Roman Polański;
  • "Faraon", reż. Jerzy Kawalerowicz;
  • "Sami swoi", reż. Sylwester Chęciński;
  • "Nie lubię poniedziałku", reż. Tadeusz Chmielewski;
  • "Poszukiwany, poszukiwana", reż. Stanisław Bareja;
  • "Nie ma mocnych", reż. Sylwester Chęciński;
  • "Noce i dnie", reż. Jerzy Antczak;
  • "Ziemia obiecana", reż. Andrzej Wajda;
  • "Brunet wieczorową porą", reż. Stanisław Bareja;
  • "Człowiek z marmuru", reż. Andrzej Wajda;
  • "Barwy ochronne", reż. Krzysztof Zanussi;
  • "Kochaj albo rzuć", reż. Sylwester Chęciński;
  • "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?", reż. Stanisław Bareja;
  • "Miś", reż. Stanisław Bareja;
  • "Człowiek z żelaza", reż. Andrzej Wajda;
  • "Vabank", reż. Juliusz Machulski;
  • "Ryś", reż. Stanisław Różewicz;
  • "Wielki Szu", reż. Sylwester Chęciński;
  • "Seksmisja", reż. Juliusz Machulski;
  • "Vabank II, czyli riposta", reż. Juliusz Machulski;
  • "Kingsajz", reż. Juliusz Machulski;
  • "Krótki film o miłości", reż. Krzysztof Kieślowski;
  • "Krótki film o zabijaniu", reż. Krzysztof Kieślowski;
  • "Kogel-Mogel", reż. Roman Załuski;
  • "Piłkarski poker", reż. Janusz Zaorski;
  • "Galimatias czyli Kogel-Mogel II", reż. Roman Załuski;
  • "Kroll", reż. Władysław Pasikowski;
  • "Psy", reż. Władysław Pasikowski;
  • "Trzy kolory: Niebieski", reż. Krzysztof Kieślowski;
  • "Trzy kolory: Biały", reż. Krzysztof Kieślowski;
  • "Trzy kolory: Czerwony", reż. Krzysztof Kieślowski;
  • "Dzień świra", reż. Marek Koterski.
