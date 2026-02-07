"Skutki uboczne"

"Skutki uboczne" to czarna komedia, w której Reef Hawk (Keanu Reeves), uwielbiany hollywoodzki gwiazdor, musi zmierzyć się ze swoimi ukrytymi demonami; zaczyna być szantażowany tajemniczym nagraniem, które może zrujnować jego wizerunek i zniszczyć karierę. Przy wsparciu swoich najlepszych przyjaciół, Kyle (Cameron Diaz) i Xandera (Matt Bomer), oraz prawnika Iry (Jonah Hill), Reef wyrusza w duchową podróż, aby naprawić wszystkie wyrządzone krzywdy i odnaleźć szantażystę. Scenarzysta i reżyser Jonah Hill w unikalny sposób ukazuje szaloną, ale oczyszczającą podróż Reefa, w której konfrontacja z przeszłością może okazać się jedyną drogą do uratowania przyszłości.

Obok Reevesa, Diaz, Bomera i Hilla, obsadę uzupełniają Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber, Ivy Wolk i inni. Za reżyserię odpowiada Jonah Hill, który napisał scenariusz z Ezrą Woodsem.

Premiera na Apple TV zaplanowana jest na 10 kwietnia.

Nowości Apple TV na 2026 rok: "Dink"

Dusty Boyd (Jake Johnson), który w przeszłości grał w tenisa, zmuszony jest do trenowania niesfornych dzieci w klubie swojego ojca Chucka (Ed Harris). Dusty desperacko próbuje zdobyć jego uznanie, więc ślepo popiera niechęć do najnowszego trendu w klubie - pickleballa. Jednak gdy stara kontuzja daje o sobie znać, Dusty przestaje grać w tenisa i sam zaczyna interesować się... pickleballem. Dzięki swojej czarującej partnerce Candace (Mary Steenburgen) odkrywa, że naprawdę mu się to podoba. Rozdarty między dwoma światami, Dusty zmuszony jest wreszcie stawić czoła swoim sportowym porażkom, w tym rywalowi z dzieciństwa, Andy'emu Roddickowi (Andy Roddick). Ostatecznie zostaje wciągnięty w desperacką walkę o przyszłość klubu, miłość ojca i własną tożsamość.

W obsadzie, obok Johnsona, Steenburgen, Harrisa i Roddicka, znaleźli się także Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell i Aaron Chen, a także Ben Stiller. Reżyserem "Dink" jest Josh Greenbaum ("Barb and Star Go to Vista Del Mar").

Premiera zaplanowana jest na 24 lipca.

"Katastrofa w duecie": wyczekiwany film z polskim akcentem

"Katastrofa w duecie" to miks gatunków - pełna akcji komedia, która wywraca konwencję thrillera szpiegowskiego do góry nogami. Pilot amerykańskiej Marynarki Wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Reynolds), zostaje wysłany na tajną misję na terytorium Rosji w kluczowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się katastrofą, a on zostaje na terytorium wroga. Trafia na niego Nikołaj Ustinov (Branagh), były agent KGB i zagorzały miłośnik amerykańskiej kultury. Czy zawarty między nimi sojusz zdoła ocalić Troya i stanie się początkiem wyjątkowej relacji, której żaden z nich się nie spodziewał?

Obok Reynoldsa i Branagha, w obsadzie znaleźli się także Marcin Dorociński, Maria Bakalova, David Morse i inni.

Premiera zaplanowana jest na 4 września.

"Matchbox: film" ("Matchbox The Movie")

Inspirowany kultowymi zabawkami Mattel, "Matchbox: film" to pełna akcji opowieść o grupie przyjaciół znających się od dzieciństwa, których życie wywraca się do góry nogami, gdy tajny agent CIA Sean, wraca do małego miasteczka i nieświadomie wplątuje ich w szaloną, międzynarodową misję uratowania świata.

W produkcji występują John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro, Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira, Golshifteh Faranhani i inni.

Reżyserem i producentem wykonawczym jest Sam Hargrave, a scenariusz napisał David Coggeshall.

Film zadebiutuje 9 października.

John Cena w filmie "Matchbox" Jasin Boland materiały prasowe

"Droga wojowniczego dzieciaka"

"Droga wojowniczego dzieciaka" ("Way of the Warrior Kid") w reżyserii McG to film inspirowany powieścią autorstwa Jocko Willinka. Autorem scenariusza jest Will Staples.

Szkoła podstawowa jest koszmarem dla Marka (Jude Hill), którego prześladują rówieśnicy i który czuje, że nie jest wystarczająco dobry: ani w nauce, ani w budowaniu relacji. Sytuacja zmienia się, gdy przyjeżdża jego wujek Jake (Chris Pratt), zasłużony żołnierz sił specjalnych amerykańskiej marynarki, by spędzić wakacje w towarzystwie Marka i jego mamy, Sary (Linda Cardellini). Aby pomóc Markowi w nauce samoobrony, Jake opracowuje ambitny program, który nazywa "Operation Warrior Kid" oparty na treningu z Navy SEAL. Zamiast uczyć bratanka walki, Jake pokazuje Markowi, czym jest prawdziwa odwaga.

Obok Pratta, Cardellini i Hilla w obsadzie znaleźli się także m.in. Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans, Carl McDowell, Parker Young.

Premiera zaplanowana jest na 20 listopada.

