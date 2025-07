"Czas mroku": o tym filmie było głośno. Od dziś jest dostępny w streamingu

Głównym bohaterem filmu "Czas mroku" jest premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (w tej roli Gary Oldman) w przededniu podjęcia decyzji o przystąpieniu jego kraju do drugiej wojny światowej. Produkcja nie jest jednak laurką dla głównego bohatera. Fabuła przedstawia go jako postać pełną złożoności, z trudnym charakterem, zaniedbującą własne zdrowie i z dystansem do ludzi wokół. Dzieło Joe Wrighta jawnie pokazuje też, że wielu współpracowników i ekspertów sprzeciwiało się jego kandydaturze na stanowisko premiera.

Poza Garym Oldmanem w produkcji wystąpili: Ben Mendelsohn, Ronald Pickup, Lily James, Kristin Scott Thomas i Samuel West.

"Czas mroku": jedna z najlepszych ról Gary'ego Oldmana

Tytuł w dużej mierze zbierał pozytywne opinie. Na największe docenienie zasłużyła szczera kreacja Gary'ego Oldmana oraz praca charakteryzatorów, którzy przyczynili się do nieprawdopodobnej metamorfozy aktora. Produkcja zgarnęła po dwa Oscary, statuetki BAFTA i Critics' Choice Awards. Rolę Oldmana doceniono również podczas rozdania Złotych Globów i Satelit.

Film "Czas mroku" można już obejrzeć na Netfliksie.

