"Vaiana" Thomasa Kaila opowiada o przygodach nastoletniej dziewczyny (Catherine Laga'aia), która na wezwanie Oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę Motonui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Towarzyszy jej niegdyś potężny półbóg Maui (Dwayne Johnson).

Aktorska "Vaiana" zarobiła mniej od animacji

Animowana "Vaiana: Skarb oceanu" z 2016 roku była dużym sukcesem. Zarobiła na całym świecie ponad 687 milionów dolarów oraz otrzymała dwie nominacje do Oscara. Jej kontynuacja była trzecim najbardziej dochodowym filmem 2024 roku. "Vaiana 2" skończyła z kwotą 1,059 miliarda dolarów na koncie. Aktorska wersja nie powtórzyła ich sukcesu. W kinach zarobiła zaledwie 323,6 miliona dolarów.

Twórcy "Vaiany"

W tytułową bohaterkę wcieliła się Catherine Laga'aia. Dla urodzonej w 2006 roku aktorki był to debiut przed kamerą. Mauiego zagrał Dwayne Johnson. Wcześniej użyczył głosu postaci w obu częściach animacji. W pozostałych rolach zobaczyliśmy Renę Owen i Johna Tui. Z kolei Jemaine Clement zdubbingował złowrogiego Tamatoę.

Johnson, który jest jednym z producentów filmu, nosił się z zamiarem jego realizacji od 2019 roku. Na reżysera wybrano Thomasa Kaila. Był to jego pełnometrażowy debiut kinowy. Wcześniej odpowiadał za zapis sztuki "Hamilton" z 2020 roku.