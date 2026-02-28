Adrian Monk powraca! Kultowy detektyw w swojej ostatniej sprawie na HBO Max

Tony Shalhoub to aktor i scenarzysta o libańskich korzeniach. Jego pierwszym filmem było "Dowodzenie w piekle", choć na małym ekranie pojawił się już wcześniej w serialu "The Equalizer". Widzowie pokochali go przede wszystkim za rolę neurotycznego Adriana Monka w serialu "Detektyw Monk", za którą otrzymał mnóstwo nagród, w tym Złoty Glob.

Adrian Monk - uwielbiany detektyw w pełnym metrażu

Nieprzeciętnie spostrzegawczy Adrian Monk był pracownikiem wydziału zabójstw do momentu, w którym, jak na ironię, zamordowano mu żonę. Wtedy przeżył załamanie nerwowe i przez trzy lata nie wychodził z domu.

Jego szef zatrudnił pielęgniarkę, która pomogła detektywowi w powrocie do normalnego życia. Niestety, ze względu na swoje liczne nerwice, natręctwa i fobie (m.in. paniczny lęk przed zarazkami, mlekiem, lodowcami i tłumem), Monk nie został przyjęty z powrotem do policji. Jedynym możliwym kompromisem było wsparcie policji jako konsultant.

W 2023 roku uwielbiany detektyw powrócił w filmie "Detektyw Monk: Ostatnia sprawa". Tym razem narzeczony pasierbicy detektywa Monka ginie w tajemniczych okolicznościach. Monk, mimo początkowych wątpliwości, podejmuje się śledztwa, które ma być jego ostatnim dochodzeniem. Ślady prowadzą do wpływowego miliardera, Ricka Edena. Film jest kontynuacją kultowego serialu.

Za reżyserię odpowiada Randy Zisk ("Kości", "Gotowe na wszystko"), a za scenariusz Andy Breckman ("Detektyw Monk", "Wyścig szczurów"). Film niedawno zasilił bibliotekę HBO Max. Wygląda na to, że zapowiada się idealny, weekendowy seans!