Adaptacja głośnej powieści zmierza na Netfliksa. To będzie świąteczny hit

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Netflix pracuje obecnie nad filmem "Guarding Stars", adaptacją powieści Katherine Center "The Bodyguard". Komedia romantyczna z udziałem Leighton Meester i Jareda Padaleckiego trafi do streamingu już w listopadzie. Co o niej wiemy?

Uśmiechnięty mężczyzna z brodą i dłuższymi włosami, ubrany w granatową marynarkę i białą koszulę
Jared Padelecki Dia Dipasupil/Getty ImagesGetty Images

Netflix ogłosił datę premiery filmu "Guarding Stars" - ekranizacji powieści Katherine Center "The Bodyguard". W głównych rolach zobaczymy Leighton Meester i Jareda Padaleckiego.

"Guarding Stars": o czym opowie nowy film Netfliksaa?

Z racji tego, że istnieje już słynny film "The Bodyguard" (1992) z Kevinem Costnerem i Whitney Houston w rolach głównych, tytuł adaptacji filmowej został zmieniony na "Guarding Stars".

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W obsadzie znalazła się również Andie MacDowell, Toby Sandeman, Noah LaLonde oraz gwiazda muzyki country Walker Hayes.

W powieści Center, wydanej w lipcu 2022 roku, bezkompromisowy strażnik otrzymuje zadanie ochrony uroczej gwiazdy filmów akcji podczas świąt. To prowadzi do ujawnienia pewnych tajemnic i relacji, która wywołuje wiele nieprzewidzianych komplikacji w tym bożonarodzeniowym czasie.

Reżyserką filmu jest Elizabeth Allen Rosenbaum, a scenariusz napisali Erin Cardillo, Richard Keith, Gina Matthews i Grant Scharbo.

"Guarding Stars": kiedy premiera?

Świąteczna komedia romantyczna pojawi się na platformie już 18 listopada.

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