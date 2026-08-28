Netflix ogłosił datę premiery filmu "Guarding Stars" - ekranizacji powieści Katherine Center "The Bodyguard". W głównych rolach zobaczymy Leighton Meester i Jareda Padaleckiego.

"Guarding Stars": o czym opowie nowy film Netfliksaa?

Z racji tego, że istnieje już słynny film "The Bodyguard" (1992) z Kevinem Costnerem i Whitney Houston w rolach głównych, tytuł adaptacji filmowej został zmieniony na "Guarding Stars".

W obsadzie znalazła się również Andie MacDowell, Toby Sandeman, Noah LaLonde oraz gwiazda muzyki country Walker Hayes.

W powieści Center, wydanej w lipcu 2022 roku, bezkompromisowy strażnik otrzymuje zadanie ochrony uroczej gwiazdy filmów akcji podczas świąt. To prowadzi do ujawnienia pewnych tajemnic i relacji, która wywołuje wiele nieprzewidzianych komplikacji w tym bożonarodzeniowym czasie.

Reżyserką filmu jest Elizabeth Allen Rosenbaum, a scenariusz napisali Erin Cardillo, Richard Keith, Gina Matthews i Grant Scharbo.

"Guarding Stars": kiedy premiera?

Świąteczna komedia romantyczna pojawi się na platformie już 18 listopada.

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