"La Grazia"

Głównym bohaterem filmu "La Grazia" w reżyserii Paolo Sorrentino jest prezydent Włoch u schyłku kadencji, który musi podjąć trudną decyzję dotyczącą prawa łaski, jednocześnie mierząc się z własnymi problemami osobistymi. Film skupia się na konflikcie między życiem prywatnym a obowiązkami władzy oraz na pytaniach o przebaczenie i moralne wybory. W roli głównej występuje Toni Servillo.

"O 'La Grazii' można by mówić wiele, ale równie dobrze da się go opowiedzieć w jednym zdaniu. Włoski reżyser zrobił film o facecie, który marzy o tym, żeby wszyscy dali mu święty spokój" - pisał w naszej recenzji Kuba Armata.

"Miłość i inne używki"

Film "Miłość i inne używki" skupia się na Jamie Randall'u - pewnym siebie i ambitnym przedstawicielu handlowym branży farmaceutycznej - oraz Maggie Murdock, niezależnej młodej kobiecie, która zmaga się z postępującą chorobą. Ich relacja zaczyna się jako luźna i pozbawiona zobowiązań, oparta głównie na fizycznej atrakcyjności, jednak z czasem przeradza się w głęboką więź.

W głównych rolach występują Jake Gyllenhaal oraz Anne Hathaway. Za reżyserię odpowiada Edward Zwick.

"Co będzie dalej?"

Meg Ryan w filmie "Co będzie dalej?" wcieliła się w Willę, kobietę, która utknęła na lotnisku z powodu zamieci śnieżnej. W poczekalni spotyka granego przez Davida Duchovny'ego Billa, z którym była związana dwie dekady temu. Nie mając nic innego do zrobienia, oboje spędzają ze sobą czas i wkrótce zaczynają rozdrapywać stare rany.

Ryan jest nie tylko gwiazdą produkcji, ale też jej reżyserką i współscenarzystką. Co ciekawe, to jej pierwsza rola w komedii romantycznej od prawie 15 lat.