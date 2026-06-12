"Po twoim trupie", Prime Video

"Po twoim trupie" to thriller psychologiczny oraz horror w jednym. Przedstawia historię dysfunkcyjnej pary, która wybiera się na urlop do położonej na odludziu chatki, aby uratować swój związek. Jednak tak naprawdę ani im w to głowie - każde z nich planuje zabić tę drugą osobę.

W głównych rolach występują znana z dwóch części "Zabawy w pochowanego" Samara Weaving, Jason Segel czyli Marshall z "Jak poznałem waszą matkę" oraz Timothy Olyphant, gwiazdor "Justified" czy "Obcy: Ziemia" Za kamerą stanął Jorma Taccone.

"Miasteczko Pleasantville", Netflix

"Miasteczko Pleasantville" opowiada o rodzeństwie, które trafia do idealnego, czarno-białego świata serialu telewizyjnego stylizowanego na lata 50. XX wieku. Wraz z pojawieniem się prawdziwych emocji i pragnień mieszkańcy miasteczka zaczynają dosłownie nabierać kolorów.

"Miasteczko Pleasantville" NG Collection NG Collection / Interfoto / Forum Agencja FORUM

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Gary Ross. W głównych rolach występują Tobey Maguire, Reese Witherspoon, Joan Allen, William H. Macy, Jeff Daniels oraz Paul Walker. Produkcja do dziś uznawana jest za jeden z najbardziej oryginalnych filmów końca lat 90.

"Oddaj ją", HBO Max

Horror psychologiczny wyreżyserowany przez braci Danny'ego i Michaela Philippou, twórców głośnego filmu "Mów do mnie", stał się wielkim kinowym hitem. Fabuła "Oddaj ją" opowiada o rodzeństwie, które po rodzinnej tragedii trafia do domu zastępczego prowadzonego przez tajemniczą kobietę. Z czasem odkrywają, że w domu dochodzi do przerażających rytuałów związanych z próbą przywrócenia zmarłych do życia.

"Oddaj ją" © A24 via Capital Pictures Agencja FORUM

W głównych rolach występują Sally Hawkins, Billy Barratt oraz Sora Wong. Szczególne uznanie zdobyła kreacja w wykonaniu Hawkins. Aktorka stworzyła jedną z najbardziej niepokojących postaci we współczesnym kinie grozy.