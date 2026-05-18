"Przysięgły nr 2"

"Przysięgły nr 2" w reżyserii Clinta Eastwooda opowiada historię Justina Kempa, którego gra Nicholas Hoult. Kemp zasiada w ławie przysięgłych podczas głośnego procesu o przestępstwo, a kiedy odkrywa, że sam nieświadomie przyczynił się do śmierci ofiary, staje przed dramatycznym wyborem: ukryć prawdę, czy wyjawić swoje sekrety i oddać się w ręce sprawiedliwości.

W filmie występuje też doborowa obsada: Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb i J.K. Simmons, a scenariusz napisał Jonathan Abrams, znany z pracy przy filmie "Plan ucieczki".

"Kraven Łowca"

"Kraven Łowca" to historia o tym, jak narodził się jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson wciela się w tytułowego mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem (Russell Crowe), kieruje go na ścieżkę zemsty z brutalnymi konsekwencjami, motywując go do zostania nie tylko największym łowcą na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających.

Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor, twórca takich filmów jak "Rok przemocy" czy "Wszystko stracone".

"Gladiator II"

Bohaterem filmu "Gladiator II" w reżyserii Ridleya Scotta jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich.

Denzel Washington, "Gladiator II"

W filmie oprócz Mescala występują również: Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger, a także Connie Nielsen i Derek Jacobi, którzy powtarzają swoje role z "jedynki".