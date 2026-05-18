3 filmowe perełki na Netfliksie. Idealne na wieczorny seans

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Ostatnio na Netfliksie pojawiły się trzy filmy, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Wśród nich wyczekiwana kontynuacja "Gladiatora", która już zdążyła wspiąć się na szczyt rankingu TOP 10 filmów w Polsce.

Clint Eastwood ze słuchawkami na uszach i Nicholas Hoult z kubkiem kawy na planie filmu „Przysięgły nr 2”.
Clint Eastwood i Nicholas Hoult na planie filmu "Przysięgły nr 2"Album OnlineEast News

"Przysięgły nr 2"

"Przysięgły nr 2" w reżyserii Clinta Eastwooda opowiada historię Justina Kempa, którego gra Nicholas Hoult. Kemp zasiada w ławie przysięgłych podczas głośnego procesu o przestępstwo, a kiedy odkrywa, że sam nieświadomie przyczynił się do śmierci ofiary, staje przed dramatycznym wyborem: ukryć prawdę, czy wyjawić swoje sekrety i oddać się w ręce sprawiedliwości.

Zobacz również:

"Alfa"
VOD

Niedosyt po seansie "Alfy"? Oto 5 filmów, które mogą ci się spodobać

Justyna Miś
Justyna Miś

W filmie występuje też doborowa obsada: Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb i J.K. Simmons, a scenariusz napisał Jonathan Abrams, znany z pracy przy filmie "Plan ucieczki".

"Kraven Łowca"

"Kraven Łowca" to historia o tym, jak narodził się jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson wciela się w tytułowego mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem (Russell Crowe), kieruje go na ścieżkę zemsty z brutalnymi konsekwencjami, motywując go do zostania nie tylko największym łowcą na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających.

materiały prasowe

Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor, twórca takich filmów jak "Rok przemocy" czy "Wszystko stracone".

"Gladiator II"

Bohaterem filmu "Gladiator II" w reżyserii Ridleya Scotta jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich.

Denzel Washington, "Gladiator II"
Denzel Washington, "Gladiator II"EPK.TV/Cuba Scott/© 2024 Paramount Picturesmateriały prasowe

W filmie oprócz Mescala występują również: Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger, a także Connie Nielsen i Derek Jacobi, którzy powtarzają swoje role z "jedynki".

"Mamy co świętować". Kamila Dorbach entuzjastycznie o polskich filmach w CannesArtur ZaborskiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze