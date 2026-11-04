"Dom dobry" gdzie obejrzeć online? HBO Max i Prime Video

Widzowie, którzy nie mieli okazji zobaczyć "Domu dobrego" w kinach, mogą nadrobić seans na platformach streamingowych. Film Wojciecha Smarzowskiego jest obecnie dostępny w Polsce w ramach abonamentu Amazon Prime Video oraz HBO Max.

Produkcja trafiła do Prime Video 23 stycznia 2026 roku, niespełna trzy miesiące po premierze kinowej. Z kolei 31 lipca 2026 roku została udostępniona również na HBO Max.

Czy "Dom dobry" jest na Netflixie? Gdzie oglądać za darmo?

Na początku listopada 2026 roku "Dom dobry" nie figuruje w polskiej bibliotece Netfliksa. Nie ogłoszono również potwierdzonej daty jego premiery na tej platformie.

Film można natomiast oglądać w abonamentach wspomnianych serwisów streamingowych. Obecnie nie ma potwierdzonej legalnej możliwości obejrzenia całej produkcji całkowicie za darmo, bez odpowiedniej subskrypcji.

O czym jest "Dom dobry"? Film Smarzowskiego zdobył pięć Orłów

"Dom dobry" opowiada historię Gośki, młodej kobiety, która poznaje przez internet Grześka. Ich znajomość rozwija się błyskawicznie. Mężczyzna jest romantyczny, troskliwy i nie szczędzi ukochanej czułych gestów. Podczas wspólnego wyjazdu do Wenecji prosi ją o rękę.

Z czasem jednak Gośka zaczyna dostrzegać, że jej wymarzony związek nie wygląda tak, jak początkowo sądziła. Film stopniowo odsłania drugą stronę pozornie idealnej relacji.

W głównych rolach wystąpili Agata Turkot i Tomasz Schuchardt. Na ekranie towarzyszą im między innymi Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka.

Produkcja miała premierę w polskich kinach 7 listopada 2025 roku. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, a w 2026 roku zdobyła pięć Orłów, w tym za najlepszy film i reżyserię. Nagrody za główne role aktorskie otrzymali również Agata Turkot i Tomasz Schuchardt.

Seans trwa około godziny i 48 minut.



