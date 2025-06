Poruszające słowa polskiego aktora. Czekał na to od wielu lat

28 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala rozpoczęcia 23. edycji festiwalu BellaTOFIFEST. W tym roku wydarzenie ma jeszcze większy rozmach niż kiedykolwiek - dodatkowy dzień seansów pozwoli widzom na obejrzenie jeszcze większej ilości produkcji. A jest w czym wybierać, ponieważ w tegorocznym repertuarze znalazły się aż 124 filmy.

"Przed państwem siedem dni wypchanych ogromną ilością wspaniałych filmów. Mam nadzieję, że po seansach będziecie mieć długie, intrygujące rozmowy, bo od tego jest kino. Od tego jest jego magia, by rozmawiać, dyskutować i czasem się kłócić" - mówiła ze sceny Kafka Jaworska, dyrektorka festiwalu.

Eliza Rycembel: Złoty Anioł dla Europejskiej Aktorki Bella Woman

Eliza Rycembel jest jedną z najbardziej uzdolnionych i cenionych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej filmowym debiutem była rola Lili w "Obietnicy" (2014) w reż. Anny Kazejak, za którą otrzymała nagrodę aktorską na Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Wiedniu. Następnie wystąpiła w filmach "Carte Blanche" (2015) Jacka Lusińskiego, "Niewinne" (2016) Anne Fontaine, "#Wszystko gra" (2016) Agnieszki Glińskiej czy "Nina" (2018) Olgi Chajdas.

Jednym z jej najważniejszych występów na dużym ekranie, w którym zaprezentowała wszechstronne zdolności - nie tylko aktorskie, ale także wokalne, była rola w filmie "Boże ciało" (2019) Jana Komasy, która przyniosła jej Orła w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca oraz nagrodę aktorską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Jestem wdzięczna i dziękuję za tę nagrodę. To bardzo miło być laureatką na Tofifeście, na festiwalu, na którym jestem już któryś raz i który ciepło wspominam. Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym mogłam dostać tę nagrodę i organizatorom, którzy stworzyli ten festiwal [...]. Jest to nagroda Bella Women, w związku z tym chciałabym ją dedykować wszystkim kobietom. Po prostu wspierajmy się. Dedykuję to wszystkim moim przyjaciółkom, mamie, agentce Małgosi, bez których nie byłabym w stanie być tu, gdzie jestem dzisiaj. Mam nadzieję, że dalej będą mnie wspierać. No i oczywiście wszystkim reżyserkom, z którymi pracowałam i innym osobom na planie, które są kobietami" - mówiła wzruszona Eliza Rycembel.

Zdjęcie Eliza Rycembel / Dominika Szwugier / materiały prasowe

Jan Englert wyróżniony Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego im. Poli Negri

Tego samego dnia statuetkę odebrał również Jan Englert. Aktor został uhonorowany Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego im. Poli Negri. Mężczyzna jest związany z aktorstwem od najmłodszych lat. Karierę rozpoczął jako już trzynastolatek, gdy debiutował w filmie Andrzeja Wajdy "Kanał" (1956). W późniejszym czasie ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i zawodowo związał się z aktorstwem. Widzowie znają go z takich filmów, jak "Kanał" (1956), "Sól ziemi czarnej" (1969), "Perła w koronie" (1971), "Doktor Judym" (1975) czy serialu "Noce i dnie" (1977).

"Chciałbym, żeby to nie była nagroda za całokształt. Mam nadzieję, że jestem rozwojowy. Rozumiem, że rola dojrzałego jabłka leżącego w trawie pod jabłonką jest ciężka; reżyser musi się potknąć o to jabłko, żeby zauważyć, że jest jeszcze używalne. Nie mam o to pretensji, natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Policzyłem coś w związku z tą nagrodą. W 'Skrzyżowaniu' to jest moja 146 rola filmowa. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko chciałem powiedzieć wszystkim, którzy czekają na sukces i nagrody, że można po 69 latach pracy w kinematografii po raz pierwszy dostać wyróżnienie za rolę. Dzięki 'Skrzyżowaniu' dostałem taką nagrodę pierwszy raz w życiu. Nigdy nie jest za późno, kochani moi!" - głosił ze sceny, a jego wystąpienie zostało nagrodzone długimi oklaskami.

Elżbieta Starostecka: Złoty Anioł dla Damy Polskiego Kina

Tego wieczoru na scenie pojawiła się także Elżbieta Starostecka, która odebrała Złotego Anioła dla Damy Polskiego Kina.

Pierwszym występem aktorki była rola w "Panience z okienka" z 1964 roku (nie występuje jednak w czołówce). Kluczową dla kariery rolę zagrała jeszcze w tym samym roku w filmie "Koniec naszego świata". Niedługo później posypały się kolejne propozycje; wystąpiła w "Lalce" Wojciecha Jerzego Hasa, filmach "Piekło i niebo", "Rzeczpospolita babska", "Jak rozpętałem drugą wojnę światową" i serialu "Czarne chmury". Widzowie pokochali ją za rolę Teresy z "Nocy i dni" i Anny z "Czarnych chmur", ale status gwiazdy i uwielbienie dała jej kreacja w "Trędowatej" (1976) Jerzego Hoffmana.

Zdjęcie Elżbieta Starostecka / Dominika Szwugier / materiały prasowe

Po wręczeniu statuetek wieczór uświetnił niezwykły koncert Marka Dyjaka z zespołem. Festiwalowa publiczność mogła usłyszeć magiczne wykonanie m.in. takich utworów, jak "Zmiennicy" czy "Na zakręcie".

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbywa się w dniach 28 czerwca - 4 lipca w Toruniu. Wszystkie informacje na temat tej edycji można znaleźć na stronie bellatofifest.pl oraz na facebookowym profilu wydarzenia.

