"Od pierwszych chwil przyciąga naszą uwagę". Polska aktorka z ważną nagrodą!

Agnieszka Dulęba-Kasza laureatką Nagrody im. Poli Negri

Podczas festiwalu BellaTOFIFEST Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri odbierze Agnieszka Dulęba-Kasza za rolę w filmie Michała Grzybowskiego "Sezony" .

"Czasami na ekranie pojawia się ktoś, kto od pierwszych chwil przyciąga naszą uwagę. Ktoś, kto nie tyle "gra", co po prostu jest - prawdziwy, autentyczny, świeży. Ktoś, kto przypomina nam, za co kochamy sztukę aktorską, za co kochamy kino. Tegoroczną laureatką Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri, którą podczas MFF BellaTOFIFEST przyznamy już po raz czwarty, jest Agnieszka Dulęba-Kasza, która stworzyła wyjątkową kreację w filmie Michała Grzybowskiego 'Sezony'" - mówi Kafka Jaworska, dyrektorka festiwalu.

Agnieszka Dulęba-Kasza, aktorka podejmująca się różnorodnych wyzwań zarówno w kinie, jak i w teatrze, spotka się z festiwalową publicznością w Toruniu w poniedziałek, 30 czerwca, po pokazie filmu "Sezony" w Cinema City.

Aktorce towarzyszyć będą: reżyser Michał Grzybowski, aktorzy Łukasz Simlat i Grzegorz Wiśniewski oraz operator Edgar de Poray.

Agnieszka Dulęba-Kasza: to nie jej pierwsza nagroda

Agnieszka Dulęba-Kasza to aktorka filmowa, teatralna i serialowa. Za rolę w filmie "Sezony" została doceniona w tym roku przez międzynarodowe jury, które przyznało jej Nagrodę dla Najlepszej Aktorki podczas 18. edycji festiwalu filmowego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.

Za swoją poprzednią kinową rolę w filmie "Biały Potok" otrzymała nominację do Nagrody im. Macieja Kozłowskiego na Kozzi Film Festiwal (2021). Film został także wyróżniony Nagrodą Publiczności na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".

Artystka odbierze Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri 4 lipca podczas uroczystej Gali Zamknięcia MFF BellaTOFIFEST.