Elżbieta Starostecka: skromna i utalentowana

Elżbieta Starostecka urodziła się 6 października 1943 roku w Rogach. Całe dzieciństwo i okres dorastania spędziła jednak w Gliwicach, gdzie chodziła również do liceum. To właśnie w szkole średniej odkryto jej talent aktorski, choć ona nigdy nie myślała o profesjonalnej karierze aktorskiej. Jedynie od czasu do czasu brała udział w konkursach recytatorskich. Podczas jednego z nich zobaczył ją śląski aktor teatralny Lech Zarzycki i kategorycznie stwierdził, że powinna zdawać do szkoły teatralnej. Zdecydowała się na łódzką Filmówkę, do której dostała się za pierwszym razem i ukończyła z wyróżnieniem w 1965 roku.

Na ekranie po raz pierwszy pojawiła się w 1964 roku w "Panience z okienka" (nie występuje jednak w czołówce). Prawdziwą rolę zagrała w tym samym roku w filmie "Koniec naszego świata". Posypały się kolejne propozycje, wystąpiła w "Lalce" Wojciecha Jerzego Hasa, filmach "Piekło i niebo", "Rzeczpospolita babska", "Jak rozpętałem drugą wojnę światową" i serialu "Czarne chmury".

Widzowie pokochali Elżbietę Starostecką za rolę Teresy z "Nocy i dni" i Anny z "Czarnych chmur", ale status gwiazdy i uwielbienie dała jej kreacja w "Trędowatej" (1976) Jerzego Hoffmana. Aktorka z powodzeniem rozwijała także karierę muzyczną; jednym z jej najsłynniejszych utworów jest "Za rok, może dwa", wykonany podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1978 roku. Słowa do piosenki napisał Jan Zalewski, a skomponował ją mąż aktorki, wybitny polski kompozytor Włodzimierz Korcz.

BellaTOFIFEST 2025: Elżbieta Starostecka laureatką Złotego Anioła dla Damy Polskiego Kina

"W tym roku już po raz kolejny wręczymy Nagrodę Specjalną - Złotego Anioła dla Damy Polskiego Kina. Otrzyma ją Elżbieta Starostecka, wspaniała aktorka, ikona historii X Muzy, artystka ponadczasowa i niekwestionowana dama polskiego kina" - zapowiedziała dyrektorka MFF BellaTOFIFEST, Kafka Jaworska.

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w dniach 28 czerwca - 4 lipca w Toruniu. Wszystkie informacje na temat nadchodzącej edycji można znaleźć na stronie bellatofifest.pl oraz na facebookowym profilu wydarzenia.



