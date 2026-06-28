TOFIFEST 2026: Złote Anioły wręczone

Agata Kulesza, Dorota Stalińska, Agata Turkot i Tomasz Schuchardt laureatami Złotych Aniołów 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST. Magdalena Czerwińska z Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Wszystkie te wyróżnienia zostały wręczone 27 czerwca podczas gali otwarcia festiwalu w Toruniu.

"Spotykamy się w dniu, który wieńczy naszą całoroczną pracę. To mnóstwo kreatywnych rozmów, sytuacji łatwiejszych i trudniejszych, ale bardzo się cieszymy, że doszliśmy do tego punktu i możemy Was wszystkich tu gościć" - powiedziała Kafka Jaworska, dyrektorka MFF BellaTOFIFEST.

Magdalena Czerwińska otrzymała Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri.

"Mam poczucie, że w pewnym sensie cały czas biegnę. Czasem się potykam, upadam, ale wstaję i biegnę dalej. Dzisiaj jestem bardzo wdzięczna, że dzięki tej nagrodzie to właśnie ja zostałam przez Państwa zobaczona. Że mogę tu stanąć i powiedzieć, jak ważne jest to, by każdy człowiek mógł poczuć się dostrzeżony" - powiedziała laureatka.

Tofifest 2026: Magdalena Czerwińska z Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri Ada Sanger materiały prasowe

Złotym Aniołem dla Europejskiej Aktorki Bella Woman uhonorowano Agatę Turkot. Odbierając nagrodę, aktorka mówiła o filmie Wojtka Smarzowskiego "Dom dobry", podejmującym temat przemocy domowej.

"Mam nadzieję, że temat, o którym opowiadamy, przemoc domowa, znów znajdzie się w centrum uwagi. Że będziemy dostrzegać drugiego człowieka, nie odwracać się od niego, nie udawać, że nie widzimy jego krzywdy" - powiedziała aktorka.

Złotego Anioła dla Damy Polskiego Kina odebrała Dorota Stalińska, obchodząca w tym roku jubileusz 50-lecia pracy twórczej.

"W życiu każdego człowieka są takie chwile jak ta - niezwykłe, wzruszające. Ale są też chwile trudne, bolesne. I całe życie polega chyba na tym, żeby te złe momenty, które przydarzają się każdemu, a o których my, twórcy, często opowiadamy w filmach, jak najszybciej wyrzucać z serca i z myśli" - mówiła laureatka.

Złote Anioły za Niepokorność Twórczą otrzymali Tomasz Schuchardt i Agata Kulesza.

"Złoty Anioł - to dość przewrotne wyróżnienie. Dziękuję wszystkim za tę nagrodę, za wszystkie dotychczasowe przygody i mam nadzieję, że wkrótce przede mną kolejne" - powiedział Tomasz Schuchardt.

"Myślę, że aktorstwo wymaga dużej odwagi, zaglądania w miejsca wygodne i niewygodne, bo później trzeba umieć je wykorzystać w pracy nad rolą" - dodała Agata Kulesza.

24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w Toruniu w dniach 27 czerwca - 3 lipca 2026 roku.