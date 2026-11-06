Największa manipulatorka czy niewolniczka mężczyzn u władzy?

Na 34 dni przed rozpoczęciem odsiadki za przestępstwa finansowe, w tym defraudację kilkuset milionów dolarów zaciągniętych od grubych ryb Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes zaprasza do swojego domu ekipę filmową. Z jakiego powodu? Nawet sami reżyserzy zachodzą w głowę, dlaczego upadła miliarderka, skreślona w oczach opinii publicznej, nosząca miano największej manipulatorki w dziejach ludzkości, tak rozpaczliwie pragnie znów znaleźć się w blasku fleszy? Po gruboskórnej następczyni Steve'a Jobsa nie ma już jednak śladu. Mamy do czynienia z kimś zupełnie innym. Czy może wręcz przeciwnie? Kolejną iteracją, próbą ogłupienia widzów i wymiaru sprawiedliwości, który przekonany jej skruszoną miną zlituje się nad nią i cofnie jedenastoletni wyrok? To dopiero pierwsza pułapka.

Holmes jako założycielka i prezeska zarządu Theranosa niejednokrotnie w żywe oczy kłamała prezenterom telewizyjnym, zapalonym adeptom na spotkaniach w siedzibie firmy, czy podstarzałym filantropom, od których wyłudziła setki milionów dolarów. Dlaczego akurat teraz miałaby pokazać przed nami swoją prawdziwą, nieskalaną fałszem i kombinatorstwem twarz? Fielder ze swoją zblazowaną miną stara się podejść ją ze wszystkich stron, łapiąc za słówka, prowadząc niezobowiązujące rozmowy, tak jakby miał do czynienia z pełną niewinności i ciepła typową amerykańską żoną i matką. Dobrze wiemy jednak, że to kolejna perfekcyjnie uszyta maska, jaką prezentuje przed kamerami światowa mistrzyni pozoracji.

"Zobaczysz wszystko" albo nic

Elizabeth, nauczona doświadczeniem, które pozwoliło jej wzbogacić się na ubarwianiu rzeczywistości i owinąć wokół palca łatwowiernych inwestorów, liczy na to, że i teraz uda jej się zmylić reżysera na tyle, by stracił poczucie równowagi w tym pełnym szaleństwa i niezręczności emocjonalnym tańcu. Nic bardziej mylnego - Fielder jako wprawiony w boju demaskator oszustów i krętaczy, co dobitnie zaprezentował w "Złym dotyku Nathana", ale i genialny symulant rzeczywistości (patrz: "Próba generalna") prowadzi osobną, jeszcze bardziej szokującą grę, w której plot twist goni plot twist, horror miesza się z satyrą, komedią, a momentami nawet i dreszczowcem, a doszukiwanie się prawdy i obiektywizmu staje się syzyfową pracą.

Dysonans między uduchowioną, ascetyczną postawą Elizabeth w gronie najbliższych a wizerunkiem pewnej siebie, niepokojącym kontaktem wzrokowym zdolnej do całkowitego obezwładnienia przeciwnika bizneswoman, jest porażający, a momentami wręcz groteskowy. Słynna scena ze zwiastuna, w której Fielder w jednej z ostatnich rozmów przed odsiadką pyta Elizabeth, czy przez ten cały czas była z nim szczera i czy teraz również nie próbuje wplątać go do swojej gry pozorów, jest tego najlepszym, choć zdecydowanie nie jedynym przykładem.

Na wyżyny manipulacji wznosi ją kontrolowany płacz, który jeszcze kilka lat temu byłby ostatnią rzeczą, jaką moglibyśmy się po niej spodziewać, ale i konsekwentne uciekanie się od odpowiedzi na kluczowe pytania padające z ust Fieldera, który na wszelkie sposoby stara się wyciągnąć z jej wypowiedzi choćby ułamek szczerości. Z marnym skutkiem. Choć - jak zapewne sami zorientujecie się podczas seansu - zarówno rozbrajająca przemiana złamanej miliarderki, kontrolujący charakter Billy'ego, który każe nam twierdzić, że główna bohaterka po raz kolejny stała się ofiarą mężczyzny u władzy, jak i obiektywizm samego reżysera, będą przedmiotem rozważań i wątpliwości do samego końca.

Rewolucyjny dokument na prostej drodze po Oscary

To, co widzimy w materiałach promocyjnych "Zobaczysz wszystko", otwiera się w nowym oknie to preludium do właściwego spektaklu, w którym Nathan, w typowym dla siebie demaskatorskim stylu, podważa niemal wszystko, w co uwierzyliśmy do tej pory. Po dwóch latach od spotkania z Holmes Fielder kontynuuje pracę nad dokumentem, tym razem skupiając się na działaniach jej męża, który ubezwłasnowolnił kobietę pod jej nieobecność, przejął ich wspólny biznes, prawo do wizerunku Elizabeth, jak i jej konto na X, na którym podszywając się pod kobietę wypisuje obraźliwe komentarze i specjalnie się z tym nie kryje. Swoje zachowanie tłumaczy zaś bezgranicznym zaufaniem, czytaniem w myślach żony i "fundamentami miłości", jakie budują dzięki temu każdego dnia. Czy to oznacza, że kobieta po raz kolejny padłą ofiarą kontrolującego mężczyzny u władzy? Czy to Billy jest prawdziwym czarnym charakterem tej historii? Czy Elizabeth rzeczywiście nie ma pojęcia o machlojkach, jakie jej partner popełnia za jej plecami?

Zabawa faktami i ich zaskakującą interpretacją w akcie drugim sprawnie łączy się z estetyką zapoczątkowaną przez Fieldera w "Próbie generalnej", w której przygotowując uczestników programu do trudnych konfrontacji z rzeczywistością, tworzył jej detaliczną symulację i przez kilka tygodni trenował z nimi każdy możliwy scenariusz tego, co stanie się w "prawdziwym" życiu. Nie wdając się w szczegóły, które mogą zrujnować wam przyjemność z odkrywania kolejnych warstw fabularno-dokumentalnego geniuszu Fieldera, powiem tylko, że pomieszanie dziennikarskiego śledztwa z hybrydową, subiektywną rekonstrukcją wydarzeń jest absolutnie wywrotowym zaburzeniem zasad gatunku, czyniąc z "Zobaczysz wszystko" dzieło rewolucyjne. W świecie tak bardzo podatnym na manipulację, dezinformację i propagandę, Fielder zadaje celne pytania o udział relatywizmu we współczesnym dyskursie medialnym, jak i o to, czy coś takiego jak prawda i obiektywizm w ogóle istnieje. Podczas seansu niejednokrotnie utkniecie między wiarą w dobre intencje którejś ze stron, a poczuciem winy, gdy wasze przeczucia boleśnie zderzą się ze ścianą fielderowskiej dociekliwości.

Ile jest w tej historii fałszu, baśni, a ile fact-checkingowej wiarygodności? Na to pytanie każdy z was musi odpowiedzieć sobie sam. A odnajdywanie tej mitycznej "prawdy" w wydaniu Nathana Fieldera jest najlepszym, co zobaczycie na dużym ekranie tej jesieni.

10/10

"Zobaczysz wszystko" [trailer] materiały dystrybutora

"Zobaczysz wszystko", otwiera się w nowym oknie ("You Can See Everything), reż. Nathan Fielder, Lance Oppenheim, USA 2026, dystrybutor: Gutek Film, premiera kinowa: 6 listopada 2026 roku.