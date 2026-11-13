Zmarnowany talent? W tym filmie nie zawodzi na pewno jeden element

Cudowne dziecko, które nie zostało geniuszem

Bohater Pascala z "Behemota!", otwiera się w nowym oknie, w przeszłości cudowne dziecko tego wymagającego instrumentu, po dwudziestu latach błyskotliwej kariery i występów w prestiżowych orkiestrach symfonicznych, wraca na stare śmieci. Choć do Los Angeles sprowadziły go powody rodzinne, Alex zdaje się być pogodzony z faktem, że jego pięć minut już minęło i do "emerytury" dociągnie raczej jako muzyk sesyjny czy podgrywając do różnego rodzaju przyjęć, a nie porywająca tłumy gwiazda.

Wygaszona ambicja mężczyzny wiąże się z kryzysem egzystencjalnym jaki najwyraźniej przechodzi. Zwłaszcza, że jest w wieku kiedy przychodzą pierwsze poważne podsumowania. A te nie są dla Alexa zbyt łaskawe. Tony Gilroy pozostawia otwartą kwestię czy miejsce, w jakim się znalazł, problemy z relacjami czy poważnymi decyzjami są ceną, jaką płaci się za karierę. A może to kwestia charakteru mężczyzny, by nie powiedzieć dużego chłopca.

W kryzysie wieku średniego

Nieliniowa narracja, jaką postanowił przyjąć reżyser, w serii retrospekcji odsłania przed nami kolejne etapy tego, co doprowadziło Alexa do dnia dzisiejszego. Od czasów dzieciństwa i presji ojca, marzącego o wychowaniu muzycznego geniusza, jakim sam nie był, po burzliwe i zwykle krótkotrwałe relacje z kobietami. Szkoda, że te momenty nie zostały pociągnięte dalej, bo obraz bohatera jest jednak dość fragmentaryczny.

Wyłania się z niego portret człowieka w kryzysie wieku średniego, który nie jest pewny swojej przynależności. Czy bliżej mu do świata młodych, czy raczej powinien spędzać czas ze starszyzną orkiestry. Próbuje tego pierwszego, stając się kimś w rodzaju mentora dla zajmującej miejsce obok niego młodej wiolonczelistki, która jest u progu kariery. Nie daje mu też spokoju tajemnicza kilkunastoletnia kompozytorka, największa sensacja rynku muzycznego, w błyskawicznym tempie zdobywająca popularność. Kolejne cudowne dziecko, w której bohater widzi coś więcej niż tylko siebie sprzed lat.

Na pewno nie zawodzi muzyka

Pascal jest przekonujący w tej roli. Zarówno jako pewny siebie playboy, jak i ktoś doświadczony przez życie, momentami przybierający minę zbitego psa. Mimo że ma kilka grzeszków na sumieniu, a niektóre jego decyzje wzbudzają politowanie, trudno nie odczuwać do niego sympatii. Bo kto, jeśli nie on, miał prawo popełnić te błędy. Polubienie bohatera, który co rusz potyka się o własne nogi, wcale nie musi być oczywiste. To, że w tym przypadku się udało, jest sporą zasługą amerykańskiego aktora. Niezły jest też drugi plan, gdzie największe role odgrywają Olivia Wilde i Eva Victor.

Tony Gilroy, będący także autorem scenariusza, o pokrętnych losach swojego bohatera postanowił opowiedzieć poprzez muzykę. Historia to jedno, ale właśnie warstwa audialna zrobiła na mnie największe wrażenie. Kiedy chciałem zobaczyć jakiemu kompozytorowi ją zawdzięczamy, czekało na mnie spore zaskoczenie. Okazało się bowiem, że reżyser zaprosił do współpracy nie jednego, a dziewięciu autorów muzyki filmowej. Wśród nich takie sławy jak James Newton Howard, Alan Silvestri czy Michael Giacchino. To nie mogło się nie udać - przynajmniej od strony muzycznej.

7/10

"Behemot!", otwiera się w nowym oknie (Behemoth!), reż. Tony Gilroy, USA 2026, dystrybutor: Disney, premiera kinowa: 4 grudnia 2026 roku.