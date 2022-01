W swoim najnowszym dziele meksykański twórca bierze na warsztat kino noir. "Zaułek koszmarów" jest adaptacją powieści Williama Lindsaya Greshama z 1946 roku. Jej głównym bohaterem jest Stan Carlisle ( Bradley Cooper ), facet bez przeszłości, który przypadkiem znajduje pracę w objazdowym cyrku. Szybko zjednuje sobie większość pracowników, w tym zniszczonego przez alkohol mentalistę Pete'a ( David Strathairn ). Ten szybko zaczyna wtajemniczać młodszego kolegę w swój fach. Uczy go nie tylko specjalnego kodu, który pozwala utrzymać iluzję jasnowidzenia lub czytania w myślach, ale także etyki pracy, chroniącej uczucia biorących udział w spektaklu. Stan decyduje się w końcu opuścić cyrk, a jego solowe występy przysparzają mu niemałej popularności wśród miejskiej śmietanki. Gdy pojawia się możliwość dużego zarobku, Stan zaczyna stąpać po cienkim lodzie - z wielkimi pieniędzmi w parze idzie śmiertelne niebezpieczeństwo.

Zdjęcie Bradley Cooper i Toni Collette w filmie "Zaułek koszmarów" / Kerry Hayes/Capital Pictures / East News

Budzą się najgorsze instynkty

Del Toro snuje swą opowieść niespiesznie. Będący wstępem pobyt Stana w cyrku trwa prawie godzinę, jednak absolutnie się nie dłuży. Wręcz przeciwnie, reżyser wypełnia go barwnymi postaciami, a przy okazji zrywa z niesamowitością, dotychczas zawsze w pewien sposób obecną w jego filmach. Magię zastępuje jej dekonstrukcja, zarówno poprzez ukazanie technik, stojących za sukcesem kolejnych występów, jak i odebranie jej piękna i niewinności - pojawienie się kolejnych "świrów", półdzikich nieszczęśników trzymanych w klatce i żywiących się surowym mięsem. Rezygnacja z fantastycznych wątków ma także inny powód. "Zaułek koszmarów" nie potrzebuje nawiedzonych domów, czarnoksiężników lub kaiju, wyłaniających się z wyrwy na dnie oceanu. W tym filmie to ludzie są potworami lub sprawiają, że w innych budzą się najgorsze instynkty.

O ile wstęp łączy niewinny romans z "Dziwolągami" Toda Browninga, wraz z przeskokiem czasowym i przeniesieniem się Stana do miasta film tonie w czarnym kryminale. Pojawiają się postaci typowe dla nurtu: femme fatale, tutaj z doktoratem z psychologii i w niepokojącej interpretacji Cate Blanchett , oraz milioner, z którym lepiej nie zadzierać (nie spodziewałem się, że Richard Jenkins potrafi być tak przerażający i odpychający). Także fabuła wydaje się żywcem wyjęta z kryminałów z lat czterdziestych: oto bohater, który dzięki ciężkiej pracy i pomysłowości osiągnął sukces, a teraz ambicje i chciwość pchają go ku samozagładzie. Wszystko utrzymane w kluczu twórczości del Toro, imponujące wizualnie i przerywane nagłymi wybuchami krwawej przemocy.



Forma filmu hipnotyzuje

Od sukcesu i upadku Stana nie można oderwać oczu. Widzów hipnotyzuje wspomniane już forma filmu, jak i wcielający się w protagonistę Bradley Cooper . Pozornie nieco za stary do roli uroczego diabła o złotym języku i bystrym umyśle, aktor udowadnia, że jest filmowym kameleonem, odnajdującym się w każdej konwencji. Jego Stan sprawdza się jako charyzmatyczny konferansjer, błyskotliwy iluzjonista, w końcu jako człowiek przygnieciony licznymi traumami, które w pierwszej scenie zdaje się zostawić za sobą. Cooper czyni go na tyle efektownym, że nie dziwimy się jego szybkiej karierze, a dzięki subtelnym środkom naznacza go tragicznym rysem.

W "Zaułku koszmarów" amerykański sen o sukcesie szybko przeradza się w powoli rozwijający się koszmar. Snujący go del Toro udowadnia, że jak nikt inny potrafi reinterpretować klasyczne kinowe gatunki. Nawet jeśli w końcówce daje się nieco ponieść z kolejnymi zwrotami akcji, całość wieńczy jednym z najbardziej przejmujących filmowych finałów ostatnich miesięcy. Obok "Zaułka koszmarów" nie sposób przejść obojętnie. Za to łatwo można się w nim zatracić.

8/10

Wideo "Zaułek koszmarów" [trailer]

"Zaułek koszmarów" (Nightmare Alley), reż. Guillermo del Toro, USA 2021, dystrybucja: Disney, premiera kinowa: 28 stycznia 2022 roku.

