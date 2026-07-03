"Wypadek fortepianowy": gorzka satyra na świat influencerów

Bohaterką filmu jest Magalie (znakomita Adèle Exarchopoulos), jedna z najpopularniejszych influencerek we Francji. Miliony obserwujących zdobyła dzięki filmikom, w których z kamienną twarzą poddaje swoje ciało kolejnym brutalnym eksperymentom. Nie odczuwa bólu, dlatego każde samookaleczenie staje się widowiskiem, a cierpienie produktem gotowym do sprzedaży.

Po tajemniczym "wypadku fortepianowym" usuwa się w cień i zaszywa w odizolowanym górskim domku wraz ze swoim osobistym asystentem Patrickiem (Jérôme Commandeur). Szybko okazuje się jednak, że przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Gdy na jej drodze staje dziennikarka próbująca odkryć prawdę o wydarzeniach z planu zdjęciowego, rozpoczyna się psychologiczna gra, w której pieniądze okazują się najmniej istotną stawką.

Punkt wyjścia brzmi jak typowy pomysł Quentina Dupieux, a więc historia świadomie przesadzona. Tym razem jednak reżyser wykorzystuje go przede wszystkim jako pretekst do diagnozy świata, który coraz bardziej przypomina własną parodię. Od kilku filmów coraz śmielej komentuje współczesność. W "Yannicku" przyglądał się relacji twórcy i odbiorcy, w "Drugim akcie" ironizował na temat kina i sztucznej inteligencji. "Wypadek fortepianowy" idzie jeszcze dalej.

"Wypadek fortepianowy" [trailer] materiały dystrybutora

Oskarża wszystkich: twórców, media i odbiorców

Jego najnowszy film to wciąż kino pełne groteski, lecz śmiech coraz częściej ustępuje miejsca niepokojowi. Najbardziej przerażające jest jednak to, że Dupieux właściwie nie musi niczego wyolbrzymiać. Influencerka kalecząca się dla zasięgów brzmi absurdalnie, ale internet od dawna nagradza coraz bardziej ekstremalne zachowania. Reżyser jedynie przesuwa granicę o kilka kroków. Nie interesuje go jednak wyłącznie krytyka influencerów. Tak naprawdę oskarża wszystkich: twórców, media i odbiorców. Magalie istnieje tylko dlatego, że miliony ludzi chcą ją oglądać.

Jednocześnie Dupieux nie tworzy prostej satyry. Magalie ma interesującą konstrukcję antybohaterki. Narcystyczna, cyniczna, a jednocześnie samotna i wewnętrznie wypalona. Sama przyznaje, że lubi "tarzać się w swojej ohydzie jak prosię", doskonale rozumiejąc, że właśnie to przyciąga publiczność. Nie szuka odkupienia ani współczucia. Manipuluje ludźmi z taką samą łatwością, z jaką manipuluje własnym internetowym wizerunkiem.

"Wypadek fortepianowy": największą siłą filmu jest obsada

Największą siłą filmu pozostaje Adèle Exarchopoulos. To już trzecia współpraca aktorki z Dupieux i jedna z najodważniejszych kreacji w jej karierze. Exarchopoulos znakomicie balansuje między komizmem a tragizmem. Potrafi być jednocześnie groteskowa i niepokojąca, budząc odrazę, ale też trudne do zdefiniowania współczucie. Jej twarz przypomina maskę osoby, która dawno przestała odczuwać cokolwiek poza potrzebą kolejnych wyświetleń. To rola oparta na wewnętrznym napięciu. Trudno wyobrazić sobie inną aktorkę, która z równą swobodą udźwignęłaby tak skrajnie przerysowaną, a jednocześnie wiarygodną postać.

Bardzo dobrze wypada również Jérôme Commandeur jako zastraszony asystent funkcjonujący bardziej jako służący niż współpracownik. Z kolei Sandrine Kiberlain wnosi do filmu ciekawy kontrapunkt jako dziennikarka próbująca przebić mur obojętności bohaterki. To właśnie w rozmowach tych dwóch kobiet Dupieux najcelniej pokazuje pustkę współczesnej komunikacji, który całkowicie utożsamił się z własnym medialnym wizerunkiem.

Kadr z filmu "Wypadek fortepianowy" Aurora Films materiały dystrybutora

Formalnie reżyser pozostaje wierny swojej oszczędności. Zdjęcia są chłodne, niemal sterylne, a alpejski krajobraz zamiast przynosić ukojenie, potęguje poczucie izolacji. Kamera obserwuje bohaterów z dystansu, muzyka pojawia się oszczędnie, a cisza okazuje się bardziej niepokojąca niż jakikolwiek dźwięk. W przeciwieństwie do wcześniejszych filmów Dupieux ogranicza również elementy surrealizmu. Nie znajdziemy tu gadających opon czy gigantycznych much. Absurd rodzi się z codzienności, a to właśnie ona okazuje się najbardziej przerażająca.

Szczególnie interesująco wypada tytułowy "wypadek fortepianowy". Scena mogłaby być czystym surrealizmem rodem z Luisa Buñuela, jednak Dupieux zamiast pozostawić ją jako niewytłumaczalny obraz, rozkłada ją na czynniki pierwsze. Pokazuje kulisy powstawania spektaklu, proces produkcji i mechanizmy kreowania internetowej sensacji. Interesuje go już nie samo wydarzenie, lecz sposób, w jaki zostaje ono przekształcone w treść przeznaczoną do niekończącej się konsumpcji.

Tutaj Dupieux zaczyna zadawać pytania nie tylko o współczesny internet, ale również o własne kino. Gdzie przebiega granica między sztuką a widowiskiem? Czy twórca sam nie staje się producentem kolejnych bodźców dla odbiorcy? Czy w epoce nieustannego scrollowania można jeszcze stworzyć obraz, który nie będzie jedynie kolejną porcją treści do szybkiego skonsumowania?

Krytyka influencerów i uzależnienia od mediów społecznościowych. Satyra wyjątkowo gorzka

Nie wszystkie odpowiedzi są równie przekonujące. "Wypadek fortepianowy" momentami wydaje się zbyt dosłowny. Krytyka influencerów i uzależnienia od mediów społecznościowych nie odkrywa wielu nowych prawd. Bywa, że film bardziej diagnozuje niż prowokuje do myślenia. W porównaniu z błyskotliwym "Yannickiem" czy przewrotnym "Drugim aktem" nowy Dupieux wydaje się mniej zaskakujący, a bardziej publicystyczny.

Jednocześnie trudno odmówić mu aktualności. Reżyser trafnie pokazuje świat, w którym każda emocja staje się walutą, ciało zamienia się w produkt, a cierpienie można monetyzować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. To satyra wyjątkowo gorzka, bo coraz mniej przypomina fantazję, a coraz bardziej dokument naszych czasów.

"Wypadek fortepianowy" nie należy do najlepszych osiągnięć Quentina Dupieux, ale jest jednym z jego najbardziej dojrzałych. Reżyser rezygnuje z części charakterystycznej dla siebie anarchii na rzecz chłodniejszej refleksji nad kulturą spektaklu i społeczeństwem uzależnionym od nieustannego bycia oglądanym.

6/10

"Wypadek fortepianowy" (L'accident de piano), reż. Quentin Dupieux, Francja 2025, dystrybucja: Aurora Films, polska premiera kinowa: 3 lipca 2026 roku.