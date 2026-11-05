To nie jest kolejna typowa komedia romantyczna. Jest za to klasycznym wyciskaczem łez w najlepszym tego słowa znaczeniu. Margaret Qualley błyszczy w głównej roli, a partnerujący jej aktorzy doskonale dopełniają jej kreację. Słowo "partnerujący" jest tutaj kluczowe, bowiem Gabriel Basso, Aaron Pierre i Patrick Schwarzenegger umiejętnie zaznaczają swoją obecność, mając na względzie, że to nie ich bohaterowie są w centrum opowieści.

Życie po śmierci bliskiej osoby

Mimo że na początku podkreśliłam, iż "Miłość twojego życia" nie jest komedią romantyczną, nakreślenie relacji głównych bohaterów wypada dość konwencjonalnie dla tego gatunku. Maya (Margaret Qualley) i Charlie (Gabriel Basso) poznają się przypadkowo. Od razu między nimi iskrzy. Zakochują się w sobie, biorą ślub i zaczynają układać wspólne życie. Ich szczęście nie trwa jednak wiecznie.

Charlie umiera podczas pandemii COVID-19. W chwili, gdy oboje patrzą w przyszłość z nadzieją i snują wspólne plany, Maya niespodziewanie traci ukochaną osobę. W dodatku jest obarczona ogromnym poczuciem winy. Po tej tragedii kobieta wyrusza w podróż, która prowadzi ją między innymi przez Portugalię, Anglię i Japonię. Próbuje na nowo odnaleźć siebie i zrozumieć, jak ma wyglądać jej życie bez człowieka, z którym planowała spędzić resztę swoich dni.

Film do popłakania

Film w reżyserii Rachel Morrison, oparty na scenariuszu Julii Cox, z ogromną wrażliwością i autentycznością portretuje żałobę oraz poczucie winy głównej bohaterki. Maya traci męża, będąc jeszcze przed trzydziestką. To przecież nie jest czas, by na zawsze żegnać ukochaną osobę i rezygnować ze wspólnej wymarzonej przyszłości. Podczas seansu pytanie, jak zachowalibyśmy się na miejscu bohaterki, nasuwa się wręcz automatycznie. Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, dlatego ocena decyzji Mayi wcale nie przychodzi tak łatwo i jednoznacznie.

"Miłość twojego życia" materiały prasowe

Odpowiednio dużo czasu ekranowego poświęcono na ukazanie relacji Mayi i Charliego, a następnie drogi, jaką kobieta musi przejść, by w pełni przeżyć żałobę. Od ucieczki, przez mniej i bardziej przypadkowe relacje romantyczne, aż po rozmowę z matką Charliego, która okazuje się doskonałym zwieńczeniem całej historii.

Morrison unika melodramatycznych uproszczeń i nie próbuje na siłę przyspieszać przemiany bohaterki. Zamiast tego pozwala Mayi popełniać błędy, wikłać się w nieudane relacje i stopniowo oswajać nową rzeczywistość. Po śmierci Charliego kobieta nie potrafi w pełni zaangażować się w kolejny związek. Nawet pojawienie się niemal idealnego partnera, Felixa (Aaron Pierre), nie zmienia tego, że Maya wciąż nie jest gotowa na nową miłość. Ten moment nadchodzi, ale dopiero po kilku latach, kiedy to bohaterka otwiera się na szczęście u boku najmniej spodziewanej osoby. Film skłania również do refleksji nad tym, czy tytułowa miłość życia rzeczywiście istnieje i czy można ją znaleźć tylko w jednej osobie.

"Miłość twojego życia" konsekwentnie przypomina, że żałoby nie sposób przejść według ustalonego harmonogramu, a otwarcie się na przyszłość nie oznacza zapomnienia o przeszłości. Dla części widzów dyskusyjnym elementem może okazać się sposób ukazania pandemii na ekranie. Być może wciąż nie jesteśmy gotowi, by wracać do tamtych wydarzeń. Szczerze przyznam, że poświęcone im sceny wywołały we mnie nieprzyjemny dreszcz.

Margaret Qualley prowadzi widza przez szerokie spektrum emocji. Nie brakuje pięknych momentów, przypominających, jak wspaniała potrafi być dojrzała miłość, ale też trudniejszych, wyjątkowo poruszających scen, które zostają z widzem jeszcze długo po seansie.

7/10

"Miłość twojego życia", reż. Rachel Morrison, USA. Data premiery na Prime Video: 14 października 2026 r.



