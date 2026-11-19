"TEDE. Forever Rap" nie mówi nam więcej o początkach polskiego rapu niż "Skandal. Ewenement Molesty", otwiera się w nowym oknie Bartosza Paducha czy netflixowy "Cały ten rap", otwiera się w nowym oknie. Widzimy tutaj Dziki Wschód lat 90. XX wieku z wszechobecną mafią na ulicach. Jest handel na Stadionie Dziesięciolecia i są podwórka w betonowej dżungli warszawskich osiedli, gdzie całe lato spędzały dzieciaki z blokowisk. Do tego dochodzą wypowiedzi dzisiejszych legend rapu, które w tamtym szalonym czasie, z głowami pełnymi ideałów, sprowadzały amerykańskie brzmienia z gett Nowego Jorku i Los Angeles do Polski. Pojawiają się też na ekranie dziennikarze muzyczni z ówczesnego mainstreamu, jak nazywana "matką chrzestną polskiego hip-hopu" Bogna Świątkowska i Hirek Wrona, który nie tylko jako jeden z pierwszych dziennikarzy prezentował w polskim radiu rap, ale był też współtwórcą wytwórni B.E.A.T Records.

Mniej więcej do połowy dokumentu Krystiana Kuczkowskiego dostajemy powtórkę z rozrywki, choć każdy (w tym piszący te słowa) wychowany w Polsce lat 90. słuchacz rapu będzie zadowolony z dopaminowego strzału, złożonego z wielkiej dawki sentymentalizmu, podlanego surowymi beatami z "Ja wiedziałem, że tak będzie" i "Ja mam to samo ty".

"TEDE. Forever Rap": film nie tylko o początkach polskiego rapu

Kuczkowski nakręcił film o początkach polskiego rapu, ale jest to przede wszystkim opowieść o Jacku Granieckim znanym jako Tede, który jest nie tylko jednym z ojców chrzestnych polskiej sceny rapowej, ale przez całą karierę był jej czołowym i bezczelnym kontestatorem.

Wtrącę w tym miejscu osobisty wątek, który pasuje do tego miejsca recenzji. Poznałem Jacka między jego dwiema przełomowymi płytami: "S.P.O.R.T" (2001) i "3h (trzyha). Hajs, hajs, hajs" (2003). Ja wtedy bawiłem się w amatorskie kino, a Tede pozwolił mi wykorzystać kilka swoich beatów na ścieżkę dźwiękową mojego filmu kręconego w stylu "wanna be Tarantino". Na jednej imprezie usłyszałem od niego wówczas słowa, które okazały się prorocze w mojej karierze krytyka filmowego: "w Polsce sukces mierzy się liczbą wrogów". To prawda. W przypadku Tedego jest to prawda jeszcze prawdziwsza.

Najciekawszymi dla mnie elementami "TEDE. Forever Rap" nie są archiwalne nagrania pierwszego wyjazdu Tedego i Warszawskiego Deszczu do wymarzonego Nowego Jorku, ani nawet ujęcia Jacka Granieckiego z podwórka z deskorolką. Geneza powstania "Wyścigu szczurów", kulisy słynnej bitwy freestyle'owej z "Obrońcami tytułu" (w końcu dowiedziałem się, czego chłopaki (nie)bronili), gdzie TEDE rozłożył na łopatki Pezeta i Eldo, i okruchy powodów rozpadu duetu Numer Raz - to wszystko są smakowite kąski dla kogoś, kto śledzi karierę Tedego od pierwszej płyty Warszawskiego Deszczu.

Jednak najbardziej intrygującymi, a jednocześnie niewystarczająco rozwiniętymi z powodu braku czasu na pomieszczenie wszystkiego w jednym filmie (stąd zapowiedź kontynuacji, w której przyjrzymy się najsłynniejszej wojnie polskiego rapu między Peją a Tede) wątkami są: pochodzenie Granieckiego oraz jego szybkie skierowanie się w stronę komercji.

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Tede od początku kariery otwarcie mówił, że chce zarabiać na rapie

Tede nieraz konfrontował się z zarzutami, że jest "bananowym dzieckiem", który miał ułatwiony start w życiu przez rodziców prawników. Ojciec, Maciej Graniecki, pełnił nawet funkcję sekretarza Rady Ministrów. Jacek wychował się jednak nie na osiedlu willowym, ale na warszawskim SND, czyli Służewie nad Dolinką. Na tym samym podwórku i w tej samej piaskownicy, co koledzy z biednych i patologicznych domów.

Zawsze ceniłem Tedego za to, że od początku kariery otwarcie mówił, że chce zarabiać na rapie. Każdy kto słucha dzisiejszego hip-hopu, który natychmiast jest monetyzowany przez jego twórców, może być zdziwiony, że jeszcze 15 lat temu powiedzenie, że pieniądze w rapie są istotne, wzbudzało gigantyczne kontrowersje i odrzucenie. Ten wątek wybrzmiewa w dokumencie i jest interesująco pokazany z dwóch perspektyw. Jedna to wypowiedzi samego Tedego, który zarzuca hipokryzję tym, którzy dziś zarabiają na rapie, a jemu zarzucali "sprzedanie się". Druga perspektywa to wypowiedzi takich legendarnych raperów kojarzonych cały czas z "ulicą", jak Wilku z Hemp Gru czy Eldo (ostatnio zasłynął wystąpieniem na uroczystościach 11 listopada u boku prezydenta Karola Nawrockiego), którzy w różnym stopniu polemizują ze ścieżką, jaką Tede obrał.

Najmocniejszym krytykiem Tedego jest reżyser Cezary Ciszewski, który w pewnym momencie nie chciał już sygnować swoim nazwiskiem klipów rapera. Jednym z powodów była promocja w utworach używek (m.in. "Biełyje Nosy"), co dla zmagającego się z uzależnieniem Ciszewskiego było nie zaakceptowania. Przyznaje on jednak, że to właśnie komercyjna percepcja Tedego wygrała w polskim rapie.

Grał w serialach i prowadził programy w telewizji. To było nie do pomyślenia

Tede był pierwszym polskim raperem wyrosłym z warszawskiej sceny, który nie miał problemów z tworzeniem duety z takimi wokalistkami jak Natalia Kukulska, promował kobiecy rap, ale też wydał w swojej wytwórni Wielkie Joł duet sióstr Przybysz zwany wówczas "Sistars". Grał w serialach i prowadził programy w TVN, gdy było to nie do pomyślenia w środowisku uważającym się nadal za antysystemowe.

Raper wdał się też w głośny i zakończony skandalem romans z aktorką Weroniką Rosati. W końcu nagrał duet z gwiazdą disco-polo Marcinem Millerem. O większości tych kontrowersji Kuczkowski w swym dokumencie nie wspomina. Twórcy zapowiadają jednak kontynuację. Trudno poznać całą historię Granieckiego również bez perspektywy toczącej się latami wojny z Peją (zawieszenie broni nastąpiło podczas głośnej zbiórki Łatwoganga).

Klamrą "TEDE: Forever rap" jest Nowy Jork, który widzimy oczami odnoszącego pierwsze sukcesy Tedego z głową ogoloną na łyso oraz Tedego dzisiejszego. Tego, który jest już 50-letnią legendą. Tego, który niedawno rymował: "Nie muszę być łysy jak co drugi małolat / ja już byłem łysy, teraz to mogę olać".

Tede już nic nie musi, ale nadal chce. Chce prowokować, drażnić i łamać zasady swojego środowiska z wiecznie wystawionym środkowym palcem. Inaczej nie prowadziłby przecież poranków w Kanale Zero, nieprawdaż?

7/10

"TEDE. Forever Rap", otwiera się w nowym oknie, reż. Krystian Kuczkowski, Polska/USA 2026, premiera kinowa: 20 listopada 2026 roku.