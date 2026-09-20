"Dziki, dziki wschód": westernowy trop nie jest przypadkowy

Jan Holoubek wspomniał kiedyś, że broni się przed osadzeniem akcji swoich filmów we współczesności, bo odebrałoby mu to frajdę głębokiego kreowania świata przedstawionego. A w tym, jeszcze w połączeniu z miłością, jaką darzy kino gatunkowe, jest wyjątkowo mocny.

W swoim nowym dziele sięga najdalej, jak dotychczas w przeszłość, bo akcja rozgrywa się w 1943 roku, a jej miejscem jest niewielkie miasteczko w Generalnym Gubernatorstwie. Do niego, niczym samotny jeździec, wkracza na koniu niemiecki urzędnik. Westernowy trop nie jest przypadkowy, bo właśnie w tej konwencji Holoubek postanowił opowiedzieć o wojennej traumie i Holokauście. Zresztą wiele tych gatunkowych archetypów, jak galeria postaci, temat poszukiwania złota, topografia miasteczka z niemal pustą drogą prowadzącą przez jego środek, możemy w tym filmie znaleźć.

Znakomita obsada. Nie tylko Itay Tiran i Robert Więckiewicz

Intryga "Dzikiego, dzikiego wschodu" przypomina zabawę w kotka i myszkę. Każdy chce się tu nawzajem przechytrzyć, a zarazem wszyscy mają coś do ukrycia. Przybyły z Berlina urzędnik Martin Wolff, miejscowy administrator Kaim i okupujący to miejsce naziści krążą wokół tej samej sprawy. Holoubek sprawnie reguluje tempo tej opowieści. I choć nie jest ono szaleńcze, potrafi utrzymać uwagę widza, dając mu możliwość przyjrzenia się z bliska tej rzeczywistości. A jest ona bogata w detale scenograficzne, kostiumograficzne, bo to twórca, który zawsze przywiązywał do tego dużą uwagę.

Na pierwszym planie obserwujemy konfrontację wcielającego się w rolę Wolffa izraelskiego aktora Itaya Tirana (łudząco podobnego do Ewana McGregora) z Robertem Więckiewiczem. Mnie jednak co najmniej w równym stopniu zajmuje tło tej opowieści. A dzieje się w nim sporo, głównie za sprawą świetnie dobranych do ról Piotra Trojana i Joanny Kulig. Nawet epizody z udziałem Jacka Belera, Magdaleny Różczki czy Janusza Chabiora są tu wyraziste.

Jan Holoubek proponuje nową perspektywę. To wymaga odwagi

Tę wyrazistą historię napisaną przez Aleksandrę Takuską Holoubek znał od kilkunastu lat. Był nawet pomysł, że może na tym tekście oprze swój reżyserski debiut. Dobrze, że jednak zdecydował się poczekać. I nie chodzi nawet o większe doświadczenie czy rzemiosło. Raczej o fakt, że "Dziki, dziki wschód", który w gatunkowej formule mówi o spirali przemocy, moralności w ekstremalnej sytuacji, dzisiaj wybrzmi znacznie mocniej.

Ta westernowo-komiksowa forma nie wszystkim przypadnie do gustu. Niektórych może nawet oburzy. Mnie jednak podoba się, że ktoś próbuje wyjść poza schemat i zrobić coś więcej niż po prostu kolejny film o II wojnie światowej, jakich mamy już setki. Holoubek proponuje nową perspektywę i daje dowód na to, że można też inaczej. Wymaga to wprawdzie odwagi, ale tu się opłaciło.

8/10

"Dziki, dziki wschód", reż. Jan Holoubek, Polska 2026, dystrybucja: Warner, polska premiera kinowa: 8 stycznia 2027 roku.