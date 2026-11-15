Tragikomiczny film o legendarnej parze. Ambitny projekt polskich twórców

To nie jest klasyczna biografia

Choć "The Idiot(s)" traktuje o epizodzie z życia małżeństwa Dostojewskich, nie ma on wiele wspólnego z klasyczną biografią. Strategia, jaką przyjęli Szumowska z Englertem, przypomina tę, jaką posłużył się przed laty Miloš Forman, opowiadając w genialnym "Amadeuszu" o Mozarcie. Chodzi więc o strącenie mistrza z piedestału i pokazanie go jako człowieka pełnego słabości, który nie do końca odnajduje się w rzeczywistości, w jakiej przyszło mu funkcjonować.

Bo Dostojewski u Szumowskiej i Englerta jest egotykiem, chlejusem, kobieciarzem, arogantem, a nade wszystko hazardzistą potrzebującym wizyt w kasynie jak tlenu. To bardziej rozkapryszone dziecko w ciele dorosłego mężczyzny niż geniusz, który zapisze się na kartach światowej literatury. Nie może z nim wytrzymać nikt poza żoną Anną, zwykle przymykającą oko na jego występki.

Żona genialnego pisarza na pierwszym planie

To właśnie Anna, grana przez znaną z seriali "Sex Education" i "Biały Lotos" Aimee Lou Wood, wysuwa się na pierwszy plan. Być może dlatego jest dla mnie ciekawsza, bo postać Dostojewskiego ze swoimi nałogami pozostaje powtarzalna. Wszystko przebiega według tego samego schematu. Wizyta w kasynie, przegranie wszystkiego, powrót do domu i błaganie Anny o kolejne środki, by mógł się odegrać. Rozumiem, że taka natura nałogu, ale tych scen jest dla mnie zbyt wiele. Widz to zrozumie bez ciągłego przypominania mu o tym.

Zamysłem twórców było to, by wyciągnąć kobietę z cienia i zrównać ją z postacią Dostojewskiego, granego przez brytyjskiego aktora i muzyka Johnny'ego Flynna. Anna jest tą bardziej dojrzałą, odpowiedzialną i stąpającą twardo po ziemi. Podczas gdy pisarz jest - jak sam o sobie mówi - "rosyjskim niedźwiedziem", który nie dość, że gardzi Zachodem, to jeszcze chętnie wyzywa się z innym rosyjskim literatem Iwanem Turgieniewem (Christian Friedel), podziwiając jednocześnie jego partnerkę (Vicky Krieps).

Taki podział ról obowiązywał zapewne wcześniej, zanim małżeństwo Dostojewskich uciekło do niemieckiego, uzdrowiskowego Baden-Baden przed narastającymi w Rosji długami. Jedyną szansą na poprawienie swojej sytuacji, nie tylko materialnej, jest nowa powieść, jaką Dostojewski ma napisać. A jest nią "Idiota", który, jak pokazała historia, mimo początkowej klapy wszedł do kanonu literatury światowej. Problem w tym, że interesuje go wszystko inne poza tworzeniem.

Dramat przełamany ironicznym humorem

Szumowska i Englert ten osobliwy małżeński portret kreślą w swojej ulubionej tonacji, łącząc elementy dramatyczne z absurdalnym i ironicznym poczuciem humoru. W efekcie częściej się w trakcie filmu śmiejemy, niż przybieramy poważną minę. Twórcy puszczają też oczko do widza, wplatając w fabułę przebój grupy a-ha "Take On Me" z połowy lat 80. Wariacja na temat biografii Dostojewskich była ryzykownym artystycznym wyborem, ale poza kilkoma dłużyznami, wszystkie elementy do siebie pasują.

"Amadeuszem" film Szumowskiej i Englerta nigdy nie zostanie, ale przy odrobinie dystansu i otwarcia na mniej pomnikowe wizerunki wybitnych jednostek, na "The Idiot(s)" można całkiem nieźle się bawić. I wrócić do twórczości Dostojewskiego, bo to była pierwsza myśl, jaka pojawiła się u mnie po projekcji.

7/10

"The Idiot(s)", reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Polska/Wielka Brytania 2026, dystrybutor: Kino Świat.