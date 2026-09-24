To on miał być największą gwiazdą filmu. Ktoś inny skradł mu show

Pierwszy raz, kiedy ktoś podjął ten problem

Brad Pitt, będący także producentem filmu, wciela się w postać Jamesa Belmonta, byłego żołnierza sił specjalnych, który doświadczył piekła wojny. Nabawił się na niej urazów i choć konsekwencje fizycznego - postrzału w ramię, stoją u podstawy zawiązania akcji filmu Davida Ayera, znacznie bardziej dotkliwe są te, które zostały w głowie bohatera. Belmont cierpi na zespół stresu pourazowego, ale nie jest w tym sam. PTSD dotyczy także Odina, specjalnie wyszkolonego do pracy w siłach specjalnych owczarka niemieckiego, dzielącego ze swoim partnerem traumatyczne doświadczenie.

To najciekawszy wątek filmu Ayera i chyba pierwszy raz, kiedy pochylono się nad kwestią psychicznej krzywdy, jakiej na skutek konfliktu zbrojnego doznaje nie tylko człowiek, ale i psi bohater. "W sercu dziczy" jest zresztą rodzajem hołdu dla tych niezwykłych zwierząt, które po przejściu specjalistycznego szkolenia stają się ważną częścią niebezpiecznych operacji wojskowych.

Odin został zresztą dużo bardziej poszkodowany, co widać po bliznach na pysku, tytanowych zębach czy protezie na łapie. Nie zmienia to jednak faktu, że na swojego pana wciąż patrzy z pełnym zaufaniem i oddaniem, zupełnie jakby ostatnie lata spędzili wspólnie na kanapie. Tę bezwarunkową miłość, jaką widać w oczach i spojrzeniu psa, w momencie zrozumie każdy posiadacz czworonoga. Jest w tym coś wzruszającego, co sprawia że momentami łzy same napływają do oczu. Mimo fabuły, do której scenarzysta Cameron Alexander chciał wrzucić wszystkie możliwe plagi, jakimi śmiało można by obdzielić kilku bohaterów.

Kino survivalowe, w którym brakuje głębi

Zaczyna się od katastrofy małej awionetki, rzecz jasna z bohaterami na pokładzie. W trakcie przeprawy przez dzikie alaskańskie lasy dochodzi do spotkania z niedźwiedziem grizzly. Jest walka o ogień, ogromne ulewy podtapiające prowizoryczne obozowisko bohaterów. Są wilki, jest też upadek z dużej wysokości do rwącej rzeki, złamana ręka, pogryzione ciało... Słowem, coś co początkowo wciąga, zaczyna w pewnym momencie przypominać grę komputerową, gdzie przechodzi się kolejne questy. I właśnie dlatego trudno pominąć fakt, że był to bardzo wymagający fizycznie projekt dla Brada Pitta, z czym poradził sobie naprawdę nieźle. Rysująca się na jego twarzy determinacja, odwzajemnione uczucie i desperacka chęć przeżycia, dodają bohaterowi ludzkiego wymiaru. Jak jednak amerykański aktor by się nie starał i tak na koniec show kradnie Odin.

Twórcom zabrakło wyczucia, by w pewnym momencie zdjąć nogę z gazu. Niestety, ze szkodą dla filmu. Bo kiedy zaczynamy angażować się w historię następuje wstrząs, potem następny. I kolejny. Zupełnie jakby Ayer nie miał pomysłu, jak rozegrać te chwile pomiędzy i zamiast tego decydował się wrzucić kolejny efekt, który odwrócić ma naszą uwagę.

Choć "W sercu dziczy" to kino survivalowe, gdzie podstawą jest akcja, brakuje mi w nim momentów wyciszenia. Takich, które pozwolą chwilę dłużej zastanowić się nad tym, o czym tak naprawdę jest film Ayera. Bo pod płaszczykiem przygodowej opowieści to przejmująca historia o ludzkiej (i psiej) psychice, sile przyjaźni, mającej uzdrawiającą moc i pokonywaniu życiowych przeszkód. Nie tylko tych ekstremalnych.

6/10

"W sercu dziczy" [trailer] materiały dystrybutora

"W sercu dziczy", otwiera się w nowym oknie (Heart of the Beast), reż. David Ayer, USA 2026, dystrybutor: UIP, premiera kinowa: 25 września 2026 roku.