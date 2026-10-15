Ucieczka prosto w paszczę wieloryba

Od traum wyniesionych z domu nie ma ucieczki. Możemy co prawda oszukiwać podświadomość, z bolesnych momentów wyłuskiwać dobro i gloryfikować nawet najbardziej przemocowego rodzica. Mechanizm wyparcia wydaje się wtedy szansą na przetrwanie. Moment, w którym hamulce puszczają, jest jednak nieunikniony. Jay (Austin Abrams), który przez lata pozostawał ofiarą psychicznego znęcania ze strony swojego apodyktycznego ojca, Mitta (Josh Brolin) wreszcie uzmysławia sobie, jak wiele złego wyrządził mu wiecznie sfrustrowany, nieznoszący sprzeciwu rodzic-kat. Swojej własnej ucieczki szuka w jedynej rzeczy, której z pełną pasją nauczył go tata: nurkowaniu. Nie ma wówczas pojęcia, że ucieknie prosto w paszczę... tytułowego wieloryba.

Tak, dobrze słyszycie. Koncept ten jest o tyle szalony, co kompletnie oderwany od rzeczywistości i praw rządzących światem przyrody. Mimo potężnych rozmiarów kaszaloty nie są w stanie zmieścić w swoich wąskich przełykach choćby niewielkich ryb, a co dopiero dorosłego człowieka. Daniel Kraus, którego powieść "Whalefall" zrobiła w 2023 roku furorę na zagranicznym rynku wydawniczym, dokładnie przebadał jednak wszelkie możliwe odstępstwa od tej reguły. Po konsultacjach z wieloma naukowcami i studiowaniu podwodnego życia zwierząt, był gotowy postawić odważną tezę: przy dobrych wiatrach istnieje prawdopodobieństwo (minimalne, ale wciąż), że człowiek zmieści się w przełyku giganta i nie musi to oznaczać natychmiastowej śmierci.

"Upadek wieloryba": świetny wizualnie, pusty w środku

Kraus poszedł jednak dalej - nie tylko umieścił w układzie pokarmowym wieloryba swojego 19-letniego bohatera, ale pokierował nim tak, by był w stanie swobodnie poruszać się w zwierzęciu, manipulować nim od środka, przedzierać się przez jego wnętrzności do momentu, aż ssak podda się jego sile i wypuści z powrotem na powierzchnię. Brzmi surrealistycznie? Trzymajcie się mocno, bo w "Upadku wieloryba" czeka was jeszcze więcej podobnych absurdów.

Trzeba przyznać, że na poparcie swojej tezy twórcy "Upadku wieloryba" przeznaczyli niemały finansowy i kreatywny wysiłek. Patrząc na absolutną porażkę scenariusza, który oparty na kliszach do granic możliwości irytuje schematycznym odcinaniem kuponów od innych uwielbianych dzieł sci-fi, bynajmniej nie dziwi fokus na scenach z wnętrza wieloryba.

Jay trafia tam zresztą niemal na własne życzenie. Rok po śmierci ojca (tajemniczo ukazanej na samym początku filmu i do samego niewyjaśnionej) chłopak nie potrafi odnaleźć się w domu rodzinnym. Podczas gdy matka i siostry z radością wspominają chwile spędzone z Mittem, żywym entuzjastą morskich wypraw, on nie jest w stanie odwiedzić grobu ojca i jest psychicznie poblokowany na wszelkie wspomnienia z nim związane. Powód jego niechęci poznajemy poprzez liczne retrospekcje, które są jednym z czynników jakkolwiek podtrzymujących nużące tempo akcji.

Trudna relacja ojca z synem doprowadza do tragedii

Grany przez Josha Brolina bohater to ucieleśnienie wszystkich zachowań, które moglibyśmy włożyć do worka przemocowych. Pała do syna żywą nienawiścią, poniża go, swoją postawę tłumacząc chęcią zrobienia z niego "prawdziwego mężczyzny". Mitt jest wręcz tak antypatyczny i przesiąknięty złem, że mało kogo na widowni obchodzić będzie choroba, która niejako przyczyniła się do jego przedwczesnej śmierci.

Nastolatek decyduje się na z góry skazaną na porażkę wyprawę w poszukiwaniu kości ojca, które najprawdopodobniej leżą gdzieś w odmętach oceanu. Nie zwraca uwagi na straż przybrzeżną i ostrzeżenia o wysokim ryzyku połknięcia przez wieloryba. Pech chciał, że to właśnie jego Jay napotka na swojej drodze najwcześniej.

"Upadek wieloryba": scenariusz nie daje aktorom pola do popisu

Chyba nie zaryzykuję stwierdzeniem, że 30-letni Austin Abrams, któremu młodzieńcza aparycja dalej pozwala bawić się na ekranie w nastolatków, jest zbyt dobry na tak błahy i pozbawiony dramaturgii scenariusz, z jakim przyszło mu pracować. Jay w jego wykonaniu to jednocześnie wycofany, mocno pogubiony i stłamszony chłopak, którego syndrom sztokholmski i niemal doprowadza do śmierci.

To samo tyczy się Josha Brolina, który po świetnych kreacjach w "Zniknięciach" i "Diunie" swoim nowym projektem zalicza katastrofalną wpadkę. Obaj wykorzystują swoje kwestie na tyle, ile pozwala im ta przewidywalna i ckliwa historia, chociaż nawet i w melodramaturgii i patosie nie potrafi odnaleźć złotego środka. Niestety, film Briana Duffielda sam nie wie, w którą stronę poprowadzić ich skomplikowaną relację i jak odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy i kiedy osoba, która wyrządziła nam tak wielką emocjonalną krzywdę, zasługuje na wybaczenie?

Jay prowadzi z ojcem wewnętrzną rozmowę dopiero wtedy, gdy zrozpaczony, poparzony, bierze być może ostatnie wdechy z butli z tlenem i walczy o życie w przełyku wieloryba. W ich dialogach intencjonalny surrealizm miesza się z nieintencjonalnym kiczem, który rozbrzmiewał już w setkach innych tego typu historii.

"Upadek wieloryba" miał zadatki na świetny thriller science-fiction, po trochu wzorowany na "Szczękach" Spielberga, "Grawitacji" Cuarona czy nawet i "Cast Away" Zemeckisa. Zamiast tego jest jednak niewyszukaną, miałką opowiastką dla młodzieży, która raczej nie ma szans na większy poklask. Choć efekty praktyczne z wnętrza wieloryba rzeczywiście są godne podziwu, w ostatecznym rozrachunku tylko one są w stanie podtrzymać uwagę widza. A to zdecydowanie nie jest dobra prognoza.

4/10

"Upadek wieloryba" (ang. "Whalefall"), reż. Brain Duffield, USA. Data premiery: 16 października 2026 r.