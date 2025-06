Takiego filmu jeszcze nie było. Spektakularne sceny wgniatają w fotel

"F1": Senior na torze wyścigowym

Gdyby "F1: Film" opierał się na samej jeździe i związanych z nią efektach wart byłby przyznania najwyższej możliwej oceny. A że w tym wszystkim jest jeszcze historia, raczej typowa dla amerykańskiej wysokobudżetowej produkcji, nota musi być trochę niższa. Jest w filmie Josepha Kosinskiego zatem miejsce na sporo patosu, pompatycznych dialogów, obowiązkowy romans oraz na kilka nie do końca logicznych pomysłów. Z tym głównym na czele. Bo nawet nie obserwując na co dzień świata Formuły 1, trudno wyobrazić sobie, by za sterami bolidu tak dobrze odnalazł się starszy pan w osobie głównego bohatera. Począwszy od morderczych stricte fizycznych przygotowań, przez czas reakcji liczony w milisekundach po szaloną ideę, że ktoś w ogóle, by mu pozwolił wsiąść za kółko bolidu wartego kilkanaście milionów dolarów. Jeżeli na te niespełna trzy godziny zapomnimy o logice, będziemy świetnie się bawić, poznamy ten świat od kuchni i poczujemy się jego częścią.

Głównym bohaterem filmu jest Sonny Hayes. Emerytowany kierowca wyścigowy, przez jednych nazywany weteranem, a przez tych bardziej złośliwych seniorem. Trudno nie odnieść tego do wcielającego się w jego rolę Brada Pitta . Hollywoodzki symbol młodości najwyraźniej przestał być już Benjaminem Buttonem, a zaczął normalnym człowiekiem, którego dotyka proces starzenia się. Amerykański aktor podejmując się tego wyzwania miał 60 lat. Co biorąc pod uwagę wymagania produkcji, jak chociażby trzymiesięczne szkolenie prowadzenia bolidów F3 i F2, samo w sobie jest imponujące. Coś a’la Tom Cruise we wspominanym "Top Gunie...". Zresztą te filmy, obok osoby reżysera, mają sporo wspólnego właśnie na poziomie historii. W obu oś narracji oparta jest na starciu pokoleń. I tak Hayes, który przed laty rywalizował na torze z Ayrtonem Senną czy Nigelem Mansellem (świetne materiały archiwalne), a karierę przerwał mu groźny wypadek, konfrontuje się z Joshuą Pearce'em ( Damson Idris ). Młodym wilczkiem, chcącym iść w ślady Hamiltona czy Maxa Verstappena.

Ten film wgniata w fotel

Po fatalnej pierwszej połowie sezonu Hayes dołącza do fikcyjnego, stworzonego na potrzeby filmu, zespołu APXGP, którego właścicielem jest jego przyjaciel z dawnych lat Ruben (w tej roli Javier Bardem ). Dwóch kierowców, patrzących na siebie z byka, ma przyczynić się do tego, by APX nie został sprzedany zewnętrznym inwestorom. A do tego potrzebne jest wygranie przynajmniej jednego wyścigu. Tu kończy się fikcja, a zaczyna prawdziwy, wysokooktanowy świat Formuły 1. Pod tym względem realizm produkcji Kosinskiego jest porażający.

Bolidy, kierowcy, tory i cała otoczka towarzysząca tym najbardziej prestiżowym wyścigom są prawdziwe. I tak to wszystko było realizowane w trakcie sezonów 2023 i 2024. Nie dość wspomnieć, że zbudowany na potrzeby filmu zespół APX miał własny garaż oraz sesje na torze podczas weekendów wyścigowych, to jeszcze zaprojektowane przez Mercedesa samochody to przerobione prawdziwe bolidy Formuły 2. Wyposażone w specjalne, umieszczone na bolidzie kamery, które jeszcze bardziej intensyfikują to doświadczenie dla widza. Oglądając film Kosinskiego w IMAX-ie, można poczuć się wręcz wgniecionym w fotel. Zadbano nawet o takie szczegóły, że komentatorzy pojawiający się w filmie to nie aktorzy, a prawdziwi dziennikarze związani od lat z Formułą 1 - Martin Brundle i David Croft.

Przed kilkoma laty Formułę 1 dla zwykłych śmiertelników odczarował serial Netfliksa, który bił na całym świecie rekordy popularności. Przetarcie ścieżki oraz zainteresowanie wyścigami ludzi, nie mających wcześniej z tym nic wspólnego, na pewno było niezwykle ważne dla Kosinskiego oraz producenta Jerry'ego Bruckheimera. Już na nieco bezpieczniejszym i rozpoznanym terytorium zrobili kolejny krok do popularyzacji tego elitarnego sportu. Bo, parafrazując pułkownika Killgore'a z "Czasu Apokalipsy" Francisa Forda Coppoli - kto nie lubi zapachu spalonej gumy o poranku.

7/10

