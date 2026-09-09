"Bez końca": od trzech lat szuka syna, który zaginął

Wiosną 2023 roku o Krzysztofie Dymińskim słyszała cała Polska. 16-latek wyszedł z domu pod Ożarowem Mazowieckim 27 maja około 4 rano. Autobusem dostał się do Warszawy, a miejski monitoring ostatni raz zarejestrował go na Moście Gdańskim. Tam ślad się urwał. Nie wiadomo, czy zszedł z mostu, gdy oko kamery skierowane było akurat w inną stronę. Czy też skoczył w głąb Wisły? A jeśli tak, to dlaczego? Niesprawiający problemów wychowawczych, cichy, spokojny chłopak nie zostawił rodzinie żadnej wiadomości. Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatu.

Media żyły tą sprawą przez kilka miesięcy. Dramat bliskich trwa do dziś. Bo choć rozum każe pogodzić się z najgorszym, brak ciała oznacza brak odpowiedzi. A co za tym idzie - niemożność pożegnania i przepracowania żałoby. Ojciec Krzysztofa, Daniel Dymiński, postanowił, że nie spocznie, dopóki go nie odnajdzie. Zgromadził specjalistyczny sprzęt, za pomocą którego metodycznie przeszukuje Wisłę i jej odnogi. W ciągu trzech lat odnalazł zwłoki siedmiu innych osób.

To właśnie na nim skupia się dokument Michała Marczaka "Bez końca". Reżyser towarzyszy Dymińskiemu przemierzającemu Wisłę przez wiele miesięcy. Jest świadkiem zrzucania do rzeki manekinów, które mają pomóc odtworzyć drogę ciała porwanego przez nurt, poszukiwań z wykorzystaniem sonarów i dronów, a przede wszystkim iście syzyfowego wysiłku ponoszonego w ekstremalnych warunkach.

"Bez końca": konfrontacja człowieka z żywiołem

Filmowana z rozmachem konfrontacja człowieka z żywiołem to najmocniejszy element "Bez końca". Widać, że Marczak, absolwent fotografii na poznańskiej ASP, poświęcił wiele uwagi plastycznej stronie filmu. Wisła nie jest tu jedynie miejscem akcji. Raz spokojna, raz groźna, zmienna i nieprzewidywalna, staje się pełnoprawnym bohaterem dokumentu. Kamera obserwuje jej powierzchnię, zanurza się pod wodę, rejestruje kolejne próby dotarcia do tego, co skrywa nurt.

Marczak znany jest z tego, że swoje filmy konstruuje na styku dokumentu i fikcji, wiele sytuacji inscenizując czy wręcz prowokując. W "F*ck for Forest" przyglądał się grupie radykalnych ekologów walczących o dobrostan planety poprzez realizację filmów porno. We "Wszystkich nieprzespanych nocach" starał się uchwycić kawałek hipsterskiej Warszawy, by opowiedzieć o zagubieniu współczesnych młodych ludzi. Realizacja "Bez końca" wymagała z kolei powrotu do pewnych wydarzeń z przeszłości. Problem w tym, że tym razem materią filmu nie jest środowisko społeczne czy obyczajowa obserwacja, ale cudza tragedia.

Reżyser zdaje się być znacznie bardziej zainteresowany determinacją Daniela niż ceną, jaką za tę determinację płaci jego rodzina. W jednej ze scen zapytany, jak długo zamierza jeszcze pływać, odpowiada: do pierwszych śniegów. Tyle że pierwsze śniegi przychodzą, a on nadal szuka. Pytanie czy film dokumentuje jego obsesję, czy niepostrzeżenie pomaga ją podtrzymywać?

"Bez końca" pozostawia ambiwalentne wrażenie

Daniel wie, że jest obserwowany. Wie, że jego kolejne wyprawy stają się częścią opowieści. "Bez końca" pokazuje człowieka, który nie potrafi zakończyć poszukiwań, ale sam również nie znajduje dla tej historii wyraźnego końca. Każda kolejna wyprawa przynosi następne obrazy rzeki, kolejne próby, kolejne nadzieje. Filmowa forma zaczyna więc przypominać sam mechanizm żałoby bez ciała: powrót do tego samego miejsca, powtarzanie tych samych czynności, nieustanne oczekiwanie na znak.

I właśnie dlatego "Bez końca" pozostawia ambiwalentne wrażenie. Jako film o walce człowieka z żywiołem potrafi być imponujący. Marczak znajduje w Wiśle obraz siły, która nie poddaje się ludzkiej woli, a w wysiłku Dymińskiego - niemal mityczny wymiar. Problem pojawia się wtedy, gdy ta wizualna siła zaczyna przesłaniać człowieka, od którego wszystko się zaczęło.

"Bez końca" jest filmem o niemożności postawienia kropki. Dla Daniela oznacza ona niemożność zakończenia poszukiwań. Dla jego rodziny - niemożność rozpoczęcia żałoby. Dla Marczaka - pokusę, by tę niedomkniętą historię wciąż filmować. Kamera pozostaje przy Danielu, ale rzadko pyta, czy kolejne wyprawy rzeczywiście przybliżają go do odpowiedzi, czy tylko pozwalają mu odwlekać moment, którego najbardziej się obawia.

5/10

"Bez końca", reż. Michał Marczak, Polska 2026, dystrybucja: Against Gravity, polska premiera kinowa: 11 września 2026 roku.