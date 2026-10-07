"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji". Co z ludźmi potrafią zrobić pieniądze i władza?

Wizerunek amerykańskiego miliardera jest zupełnie inny od tego, jaki pamiętamy ze skądinąd świetnego "The Social Network" Davida Finchera. Tam była to opowieść o młodym chłopaku z wielką wizją, któremu, mimo obiekcji, kibicowaliśmy. W przypadku filmu Sorkina o żadnej sympatii nie może być mowy. Zuckerberg, w którego rolę wciela się Jeremy Strong, to karykatura człowieka, a jednocześnie dowód na to, co z ludźmi potrafią zrobić pieniądze i władza.

W przypadku tych kluczowych kwestii na jego twarzy rysuje się czujność, we wszystkich innych uderzająca wręcz obojętność. Jakikolwiek brak szacunku do współpracowników połączony z podejściem "po trupach do celu" sprawia, że bardziej przypomina zaprogramowanego robota, niż człowieka z krwi i kości. Jeremy Strong, znany chociażby z "Sukcesji", jest w tej powściągliwości naprawdę przekonujący.

Zamiast blokowania niebezpiecznych materiałów, Facebook zaczyna je promować

To jednak nie Zuckerberg jest w filmie Sorkina postacią pierwszoplanową. Te role należą do wspomnianego już Horwitza (Jeremy Allen White) oraz Frances Haugen, młodej inżynierki Facebooka, która wierzy w swoją firmę i przekazywane przez nią wartości. To kobieta tyleż ambitna, co naiwna. Do tego coraz bardziej sfrustrowana, zwłaszcza kiedy zgłaszane przez nią obiekcje, związane z promowaniem przez platformę szkodliwych treści, są całkowicie ignorowane przez przełożonych.

Czarę goryczy przelewa moment, w którym, z powodów czysto biznesowych, podjęta zostaje decyzja o zmianach w algorytmie. W efekcie, zamiast blokowania niebezpiecznych materiałów, Facebook zaczyna je promować. Staje się tym samym narzędziem politycznym i rajem dla wszelkiej maści ekstremistów, antyszczepionkowców, zwolenników teorii spiskowych czy radykalnych polityków.

Świetni aktorzy. Solidne, komercyjne, mainstreamowe kino

Mikey Madison, która gra Frances, jest obok Stronga największym walorem filmu "The Social Reckoning…". Dobrze ogląda się jej ekranową przemianę: od korporacyjnej szarej myszki przez coraz bardziej świadomą skali tego wszystkiego informatorkę Horwitza, po pewną siebie kobietę, która w 2021 roku zeznawała przed amerykańskim Senatem.

Mogłoby się wydawać, że dzieło Sorkina jest filmem o kilka lat spóźnionym. Taka teza jest uprawniona. Nie oznacza to jednak, że decyzja o powstaniu tej produkcji była chybiona. Udział, już nie Facebooka, a Mety, mającej w swoim portfolio także Instagram czy WhatsApp, w nakręcaniu spirali hejtu czy radykalizowaniu się ludzi jest nieporównywalnie wyższy niż wtedy.

"The Social Reckoning…" jest filmem na wskroś amerykańskim, ze wszystkimi tego zaletami i wadami - mocną tezą, sprawnie poprowadzoną narracją, jasnym podziałem na dobrych i złych, dosłownością, dawką patosu i podniosłych momentów. Dla Sorkina to powrót do tej tematyki po szesnastu latach i wspomnianym "The Social Network", za scenariusz którego otrzymał Oscara. Tym razem poszedł o krok dalej i postanowił być także reżyserem. Z niezłym efektem, ale na pewno dalekim od wybitności.

Brakuje mi w "The Social Reckoning…" autorskiego pierwiastka, jaki wcześniej wniósł Fincher. Sorkin postawił na solidne, komercyjne, mainstreamowe kino.

7/10

"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji", otwiera się w nowym oknie (The Social Reckoning), reż. Aaron Sorkin, USA 2026, dystrybucja: UIP, polska premiera kinowa: 9 października 2026 roku.