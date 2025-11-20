Spowiedź gwiazdy hip-hopu. Cała prawda o Quebonafide

"Północ/Południe": spowiedź Quebonafide

Na poziomie formy "Północ/Południe" wymyka się prostym definicjom. Oficjalnie to muzyczny film dokumentalny, lecz równie dobrze można mówić o autobiograficznym musicalu czy wizualnym eseju o chorobie afektywnej dwubiegunowej czy filmowym rozwinięciu albumu koncepcyjnego. Quebonafide przyjmuje potrójną rolę narratora, bohatera i performera. Kamera śledzi go w kolejnych odsłonach "biegunów", euforycznej Północy i depresyjnego Południa, tworząc portret psychicznego rozchwiania i próbę odzyskania kontroli nad własną historią.

Reżyser filmu Sebastian Pańczyk świadomie rezygnuje z klasycznego porządku biograficznego: nie interesuje go linearny przekrój od dzieciństwa do dorosłości. Zamiast tego proponuje strukturę opartą na sekwencjach, a nawet stanach świadomości. Klubowa scena przechodzi w teatralne widowisko, dynamiczne choreografie stają się wizualizacją manii, fragmenty stylizowane na wideo-pamiętnik sąsiadują z ujęciami z koncertów na scenie, na której bohater jednocześnie triumfuje i się rozpada. To odważna decyzja formalna, ale bardzo spójna z opowiadaną historią, dwubiegunowości nie da się zamknąć w prostym ciągu przyczyn i skutków.

Najmocniejszym atutem filmu jest sposób, w jaki Quebonafide mierzy się z przedstawieniem choroby afektywnej dwubiegunowej. Twórcy nie redukują jej do publicystycznej tezy ani efektownego "tematu społecznego", lecz próbują przełożyć doświadczenie choroby na język obrazu, muzyki i ruchu: oślepiające światła, przyspieszony rytm, poczucie nieograniczonej sprawczości. Depresja nadchodzi jak wyciszenie po fajerwerkach, ekran ciemnieje, kadr się zwęża, a bohater zostaje samotny w niemal pustej przestrzeni. Kontrast między sceną a prywatnością jest tu szczególnie wymowny: to, co z perspektywy publiczności wygląda jak nieustanny haj sukcesu, dla samego artysty jest cyklem bolesnych, wyczerpujących skrajności.

Quebonafide świadomie rezygnuje z pozy niewzruszonego zwycięzcy popkultury. Pozwala, by kamera rejestrowała słabość, lęk, doświadczenie załamania. Oczywiście nadal mamy do czynienia z autoinscenizacją, ale w tym wypadku kreacja staje się narzędziem odsłaniania, a nie maskowania. Z tej kompozycji wyłania się portret człowieka, który w pewnym momencie przestaje nadążać za popularnością i musi go rozłożyć na części, by móc dalej funkcjonować już nie tylko jako sceniczny pseudonim, ale po prostu Kuba Grabowski.

Intrygująca strona wizualna, gwiazdy polskiego kina

"Północ / Południe" jest też logicznym rozwinięciem dotychczasowej drogi artystycznej Quebonafide. Raper już wcześniej był znany z dopieszczania strony wizualnej swojej muzyki, zarówno w teledyskach, jak i w budowaniu kolejnych odsłon wizerunku, od ulicznego rapera po wytatuowaną gwiazdę. W pamięci słuchaczy zapisała się zwłaszcza "Egzotyka", promowana klipami nagrywanymi na wszystkich kontynentach, z udziałem lokalnych artystów. Tamten rozmach był jednak przede wszystkim demonstracją możliwości. "Północ/Południe" idzie krok dalej: podobna intensywność formalna zostaje podporządkowana tematowi ryzykownemu w ekspozycji.

Skalę przedsięwzięcia widać także w kulisach produkcji. Budżet sięgający 5,5 miliona złotych, 19 dni zdjęciowych, wykorzystanie skomplikowanych technologii: multiplikacji, animacji i rozbudowanej postprodukcji, sprawiają, że mamy do czynienia z imponującym projektem. Pańczyk, reżyser znany dotąd głównie z krótkich form, przyrównywał gotowy film do sznura kolorowych koralików: pozornie zbyt wielu i zbyt różnych, ale połączonych emocjami głównego bohatera w spójną całość.

Istotną rolę odgrywa oczywiście obsada. Obok Quebonafide na ekranie pojawiają się m.in. Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Antoni Królikowski, Robert Gonera i Andrzej Grabowski. Ich obecność nie jest wyłącznie efektownym dodatkiem, ale sposobem na nadanie historii dodatkowej wiarygodności. Szczególnie mocno wybrzmiewają sceny z Grabowskim, który zamiast kolejnej ikonicznej roli proponuje rodzaj gorzkiego komentarza do burzliwych przeżyć młodszego artysty. Z kolei Byczkowska wnosi do filmu subtelność i naturalność, a jej postać staje się lustrem, w którym odbijają się konsekwencje choroby i kariery dla relacji intymnych.

"Północy / Południu: każdy utwór to kolejny rozdział autobiografii

Nie sposób mówić o "Północy / Południu" bez podkreślenia roli muzyki. Nowe utwory, skomponowane specjalnie na potrzeby filmu, pełnią rolę równorzędną wobec obrazu. Każdy numer to kolejny rozdział autobiografii. Raz wchodzimy w rejony musicalu, kiedy indziej w brzmienia jazzujące czy bliższe klasycznemu rapowi. Ścieżka dźwiękowa jest eklektyczna, ale spójna w emocjonalnym tonie, a przy tym wyraźnie domyka dekadę kariery Quebonafide: artysty, startującego jako outsider, a odchodzi w momencie, gdy gatunkowe granice przestały mieć dla niego znaczenie.

Istotny jest również kontekst dystrybucyjny. Musical miał premierę w formule jednorazowej transmisji online dla uczestników ostatnich koncertów Quebonafide na stadionie Narodowym w Warszawie, a następnie trafił na 50. FPFF w Gdyni, gdzie został doceniony w Konkursie Perspektywy i nagrodzony za debiut reżyserski oraz wyjątkowy wkład artystyczny do polskiej kinematografii. Teraz, dzięki obecności w serwisie CANAL+, zyskuje szansę na drugie życie. To ważne, bo jak podkreślał sam Pańczyk prawdziwym sukcesem filmu byłoby to, że widzowie lepiej zrozumieją doświadczenie choroby afektywnej dwubiegunowej.

"Północ / Południe" jest rodzajem manifestu: świadomie zaprojektowanego finału projektu Quebonafide, w którym artysta redefiniuje relację z własnym mitem, a przy okazji otwiera w polskiej popkulturze ważną rozmowę o zdrowiu psychicznym i o cienkiej granicy między sceną a prywatnością.

7/10

"Północ / Południe" , reż. Sebastian Pańczyk, Polska 2025, premiera: 22 listopada na Canal+.