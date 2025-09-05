Sporo ironii i sycylijskiego wisielczego humoru. To spodoba się Polakom

Jeżeli spodziewacie się rasowego kina mafijnego, z krwią zmieszaną z winem i sosem pomidorowym z dojrzałych (jak twarze mafiozów) sycylijskich pomidorów, to szukajcie innego kina. "Listy sycylijskie" nie są ani jak amerykańskie kino mafijne Coppoli i Scorsesego, ani jak serial "Gomorra", czy jego liczne mutacje na czele z "Suburrą". Bliżej mu do "Zdrajcy" Marco Bellocchcio, choć w filmie Fabia Gras­sadonii i Antonia Piazzy przemocy nie ma. Jest jednak nietuzinkowe wejrzenie w psychikę Sycylijczyków zapętlonych w mafijny krwiobieg Cosa Nostry.

Rasowe kino mafijne? Nie tym razem

Sycylia na początku wieku, XXI wieku, ale mentalnościowo jest to początek wieku XX, a może i nawet wieków wcześniejszych. Rozgryźć Sycylijczyków to nie lada sztuka, a może nie jest to nawet możliwe. "Sen, drogi panie Chevalley, sen jest tym, czego chcą Sycylijczycy i będą zawsze nienawidzić ludzi, którzy zechcą ich zbudzić, choćby nawet po to, by im wręczyć najpiękniejsze dary" - pisze autor "Lamparta", najważniejszej sycylijskiej epopei.

Z więziennego snu wyrwany zostaje Catello Palumbo (wspaniale ironiczny Toni Servillo ), były skorumpowany burmistrz, który trafił za kratki za współpracę z mafią. Stracił wszystko. Pieniądze, wpływy, natomiast czekająca na niego żona Elvira (mrocznie sycylijska Betty Pedrazzi) wykazuje wobec niego otwartą pogardę. Na dodatek jego jedyna córka spodziewa się dziecka, którego ojcem jest słabo rozgarnięty sąsiad.

Palumbo nie stracił jednego - zaufania Cosa Nostry. Nie sypnął nikogo w więzieniu, choć jego następca w magistracie robi sobie z niego niewybredne żarty. A może wymyśla je tylko sprytna komisarz Rita (Daniela Marra)? Wiemy przecież, czym jest obraza mitycznego męskiego majestatu na Sycylii. Catello od dzieciństwa zna najbardziej poszukiwanego szefa Cosa Nostry Matteo Messiny Denaro (Emilio Germano) i teraz policja wpada na pomysł, by zaprzęgnąć upadłego burmistrza do pościgu za nieuchwytnym bossem.

Warto wiedzieć, że prawdziwy Denaro wpadł w ręce policji w klinice, gdzie leczył raka jelita grubego. Ukrywał się ponad 30 lat i nie doczekał nawet swojego procesu. Zmarł w 2023 roku kilka miesięcy po aresztowaniu. Mający ksywkę Diabolik (od bohatera włoskich komiksów) Matteo Messina Denaro był synem szefa w Castelvetrano, Ciccio Denaro, który blisko współpracował z legendarnym bossem (jego postać widzimy właśnie w "Zdrajcy" Bellocchio) z Corleone, Toto Riną. Denaro został bossem po schwytaniu Bernando Provenzano, który z kolei uciekał przed organami ścigania przez 38 lat. Diabolik był zamieszany w śmierć legendarnych prokuratorów walczących z mafią Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino i szereg brutalnych mafijnych porachunków. Fabio Gras­sadonia i Antonio Piazza postać Denaro pokazują jednak w sposób bardzo nietuzinkowy.

Matteo nawiązuje listowny kontakt z Catello nie tylko przez obietnice wskrzeszenia jednego z biznesów, ale też z... nudy. Mafiozo jest znudzony wieczną ucieczką i ukrywaniem się w mieszkaniach swoich kochanek i przyjaciółek. Poza prowadzeniem przestępczej działalności ma sporo czasu na układanie puzzli i... czytanie książek. Były burmistrz opowiada policjantce, że w więzieniu nie ma wiele do roboty, więc osadzeni tam gangsterzy masowo czytają. Między Catello i Matteo nawiązuje się więc relacja intelektualna. Cytują w listach nie tylko pisarzy, ale też Księgę Koheleta. Fragment na temat zła pod sycylijskim słońcem idealnie przecież do Eklezjasty pasuje.

Zdjęcie Toni Servillo i Elio Germano w filmie "Listy sycylijskie" / materiały prasowe

"Listy sycylijskie" to film bardzo włoski, ale spodoba się Polakom

Sporo w "Listach sycylijskich" jest ironii i specyficznego sycylijskiego wisielczego humoru. Reżyserzy ciekawego gangsterskiego "Salvo" (2013) i "Sycylijskich duchów" (2017) inteligentnie też kreślą obraz sycylijskiej mentalności zbudowanej na wiecznej nieufności wobec państwa, ale pokazują też zmianę w patriarchalnej strukturze samej Cosa Nostry. Władze zaczynają przejmować w niej brutalne kobiety (świetny epizod Barbory Bobulowej jako Lucii). Czy zmieniają obraz mafii dziedziczonej z ojca na syna? Ten wątek w historii Denaro jest też ważny.

"Listy sycylijskie" to film bardzo włoski i pewnie lepiej zostanie odebrany przez widzów znających sycylijskie konteksty, ale jego specyficznie ironiczny wymiar powinien trafić do polskiego widza. Wychowała nas przecież w latach 90. "Ośmiornica" z legendarnym komisarzem Cattanim, nieprawdaż? Zresztą twórcy nie ukrywają, że ich opowieść jest pewną wariacją i otwierają swój film zdaniem: "Rzeczywistość jest punktem wyjścia, a nie przeznaczenia". Bardzo to sycylijskie.

7,5/10

"Listy sycylijskie" (Iddu), reż. Antonio Piazza i Fabio Grassadonia, Włochy, Francja 2024, dystrybutor; Aurora Films, premiera kinowa: 19 września 2025 roku.