Historia Judy Heumann wpisuje się idealnie w tradycję amerykańskiego kina o niezłomnej jednostce, która rzuca wyzwanie niesprawiedliwości systemu. Oglądając jej film trudno nie mieć przed oczami takich klasyków kina buntu, jak "Norma Rae" (1979), za który Oscara dostała Sally Field, czy "Erin Brockovich" z 2000 roku (Oscar dla Julii Roberts). Postać Judy Heumann idealnie wpisuje się w wizerunek silnej kobiety, która staje na czele protestu przeciwko machinie niemożliwej do pokonania.

Judy Heumann walczyła o prawa obywatelskie dla osób z niepełnosprawnościami

Zmarła w 2023 roku Judy Heumann była nazywana matką chrzestną ruchu na rzecz praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami. Judy na skutek polio, na które zachorowała w wieku 18 miesięcy, poruszała się całe życie na wózku inwalidzkim. Doświadczyła różnych form dyskryminacji. Miała utrudnioną edukację i odmówiono jej prawa do bycia nauczycielką. W 1977 roku współorganizowała 26-dniowy protest okupacyjny w San Francisco, który doprowadził do wprowadzenia przepisów zakazujących dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Spontaniczna decyzja o okupowaniu budynku Departamentu Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej naznaczyła całą późniejszą drogę życiową Judy. Odegrała wielką rolę w uchwaleniu ustawy Americans with Disabilities Act (ADA) w 1990 roku i pracowała w administracjach prezydentów USA Billa Clintona i Baracka Obamy.

Zaskakujące jest to, że tak inspirująca historia czekała aż 50 lat na ekranizację, choć przecież kino hollywoodzkie od zawsze chętnie dotykało tematu niepełnosprawności. Tom Hanks, Daniel Day-Lewis, Eddie Redmayne, Holly Hunter czy Al Pacino (to tylko pierwsze przykłady z długiej listy) dostawali Oscary za role osób z niepełnosprawnościami. Ba, pierwszego Oscara za rolę osoby głuchoniemej dostała już w 1949 roku Jane Wyman.

Film Heder zamiast skupiać się na cierpieniu takich osób, pokazuje, że ich jako odważnych wojowników, którzy nawet jeżeli nie rozbijają od razu betonowego systemu, to przynajmniej beton znacząco kruszą. Reżyserka w jednym z wywiadów opowiadała, że nawet dziś, pół wieku po protestach Judy, miała problem, by znaleźć w Hollywood choć jedną przyczepę odpowiednią dla aktorów z niepełnosprawnościami.

Ruth Madeley za rolę Judy powinna otrzymać oscarową nominację

Grający w "Coda" Troy Kotsur był pierwszym głuchoniemym aktorem, który dostał Oscara, więc siłą rzeczy Heder obsadziła "Być człowiekiem: historia Judy Heumann" również aktorami z niepełnosprawnościami. Wcielająca się w Judy brytyjska aktorka Ruth Madeley ma rozszczep kręgosłupa i jest rzeczniczką osób niepełnosprawnych w świecie kina. Możliwe, że za rolę Judy otrzyma oscarową nominację. Zasłużyła na nią. Judy nie jest postacią pomnikową. Widzimy w niej zdeterminowaną wojowniczkę, która za wszelką cenę (strajk głodowy, odmowa opuszczenia budynku mimo alarmu bombowego) walczy o podstawowe prawa obywatelskie, ale też w pewnym momencie sama walka "o wielką sprawę" przesłania jej relacje z towarzyszami strajku. Szkoda, że ta ciekawa kwestia nie została mocniej uwypuklona, choć w społecznym filmie, mającym przede wszystkim inspirować widza, na takie niuansowanie nie ma miejsca.

Najciekawszą i najbardziej złożoną postacią tej historii jest polityk Partii Demokratycznej Joseph Califano Jr., który jednym podpisem pod ustawą rehabilitacyjną z 1973 roku mógł szybko zakończyć protest. Z podpisem zwlekano jednak kilka lat. "Nie jestem waszym antagonistą" - mówi w pewnym momencie do Judy. Nie dziwię się, że znany z działalności społecznej i politycznej w Hollywood Mark Ruffalo chętnie wcielił się w Califano, który miał piękną kartę w walce o prawa obywatelskie, ale jako sekretarz zdrowia, edukacji i opieki społecznej w administracji prezydenta Jimmy'ego Cartera został więźniem waszyngtońskiej biurokracji. Califano nie był przeciwnikiem praw niepełnosprawnych, ale nie chciał podpisać ustawy przez koszty, jakie ona generowała w całym kraju. Ruffalo bardzo dobrze pokazuje wewnętrzne rozdarcie polityka, który wyrósł na walce o prawa uciskanych, a potem stał się symbolem politycznego imposybilizmu.

"Być człowiekiem: historia Judy Heumann" jest klasyczną opowieścią o walce z systemem. Momentami zbyt dydaktyczną, patetyczną i przewidywalną. Może jednak w czasach silnej radykalizacji i polaryzacji społecznej potrzebujemy kina o sile pokojowego protestu?

6/10

"Być człowiekiem: historia Judy Heumann" (Being Heumann), reż. Sian Heder, USA 2026, film dostępny na platformie streamingowej Apple TV.