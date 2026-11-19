Mało opatrzona twarz, film, o którym przed galą niewiele osób słyszało, a do tego - jeszcze jedna nagroda na tej samej gali. Robert Aramayo otrzymał również statuetkę EE Rising Star dla najlepiej zapowiadającego się młodego talentu, przechodząc tym samym do historii BAFTA. Wcześniej nikomu nie udało się zdobyć obu tych wyróżnień podczas jednej ceremonii.

"I Swear" ominął polskie kina, ale jesienią tego roku trafił do biblioteki HBO Max. Dramat biograficzny przyciąga coraz większą uwagę widzów, warto więc sprawdzić, o co tyle szumu i skąd wziął się tak zaskakujący werdykt na BAFTA.

Prawdziwa historia Johna Davidsona w filmie "I Swear"

Film "I Swear" opowiada prawdziwą historię szkockiego aktywisty, który od lat zajmuje się edukowaniem społeczeństwa na temat zespołu Tourette'a.

Poznajemy głównego bohatera, Johna Davidsona, w momencie, gdy cały jego świat rozpada się na milion kawałków. Z powodu niekontrolowanych, trudnych do wyjaśnienia zachowań wpada w coraz większe tarapaty i musi pożegnać się z wielkim marzeniem o karierze sportowca. Na domiar złego w domu też nie jest kolorowo - jego wymagający ojciec opuszcza rodzinę. Dopiero po pewnym czasie John otrzymuje diagnozę, która wyjaśnia jego tiki wokalne i ruchowe - zespół Tourette'a.

Obserwujemy rozpad rodziny, która nie rozumie, z czym mierzy się Davidson. Chłopak zostaje porzucony przez ojca. Jest przesiąknięty poczuciem winy. Kiedy wykrzykuje "to przeze mnie", nikt nie próbuje wyprowadzić go z błędu. Nie zaprzecza nawet matka. Z tym bagażem wchodzi w dorosłe życie. Jego codzienność nie przypomina już tej sprzed choroby. Zwraca na siebie uwagę otoczenia, wpada w kolejne kłopoty i nieustannie spotyka się z podważaniem swoich doświadczeń. Nawet najbliżsi nie zawsze rozumieją, że nie ma kontroli nad tym, co mówi i robi. Trudno obwiniać w tej sytuacji kogokolwiek - w latach 80. wiedza na temat tego zaburzenia była bardzo ograniczona. Łatwo powiedzieć, że wykazalibyśmy się większą dozą empatii, ale czy na pewno?

Seans skłania do refleksji, ale nie moralizuje

Przełomem w życiu Davidsona okazuje się spotkanie z Dottie Achenbach (Maxine Peake). Była pielęgniarka oddziału psychiatrycznego i matka jednego z kolegów bohatera, pomaga mu zrozumieć, z czym właściwie się zmaga. Jest cierpliwa, wyrozumiała i nie ocenia. Sugeruje mu zmianę dotychczasowego leczenia, ale jednocześnie nie stosuje taryfy ulgowej. Stawia granice, zachęca do podjęcia pracy i nie pozwala, by John traktował swoje zaburzenie jako przeszkodę nie do pokonania.

Robert Aramayo w filmie "I Swear" Album Online East News

Relacja Johna i Dottie staje się centrum całej historii. Kobieta stanowi pewien kontrast dla chłodnej, zdystansowanej matki bohatera, ale reżyser Kirk Jones nie próbuje robić z tej drugiej czarnego charakteru. Nie szuka winnych, nie stosuje na widzu szantażu emocjonalnego ani nie sprowadza życia z zespołem Tourette'a do pasma nieszczęść. Najwięcej mówi o nim poprzez codzienne sytuacje i naturalność, z jaką Dottie traktuje Johna. Pokazuje, że bohater może pracować, nawiązywać relacje i prowadzić zwyczajne życie. Problemem często okazuje się nie samo zaburzenie, lecz reakcje otoczenia, wynikające z niewielkiej wiedzy na jego temat.

Robert Aramayo podjął się niełatwego zadania. Aktor musiał oddać zarówno fizyczne, jak i emocjonalne aspekty życia z zespołem Tourette'a, nie popadając przy tym w przesadę czy karykaturę. Wykonał to zadanie na szóstkę z plusem. Oprócz stworzenia bohatera z zespołem Tourette'a Aramayo wykreował postać z całym jej bagażem: frustracjami, poczuciem winy, temperamentem, ale i poczuciem humoru oraz potrzebą bliskości. Na ekranie fantastycznie uzupełnia się z Maxine Peake. Relacja Johna i Dottie jest sercem filmu.

O zespole Tourette'a wciąż nie mówi się wystarczająco dużo, a osoby z tym zaburzeniem rzadko pojawiają się w przestrzeni medialnej. "I Swear" wypełnia tę lukę, ale robi to bez nachalnego moralizowania. Seans może przynieść sporo uśmiechu i wzruszeń, skłonić do refleksji i pokazać temat z nowej perspektywy. A przy tym wciąga aż do ostatniej minuty.

8/10

"I Swear", reż. Kirk Jones, Wielka Brytania.



