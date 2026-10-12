Pod koniec wojny trzydziestoletniej w protestanckiej wiosce pojawia się oszpecony żołnierz, który podaje się za zaginionego spadkobiercę włości. Chociaż ma przy sobie stosowne dokumenty, u miejscowych wywołuje podejrzliwość. W kolejnych miesiącach za sprawą pracowitości i odwagi zdobywa ich szacunek i staje się jednym z filarów społeczności. Przybysz ma jednak tajemnicę. Naprawdę jest kobietą. Rose (nagrodzona za tę rolę na festiwalu w Berlinie Sandra Hüller) od lat podawała się za mężczyznę, a tożsamość ukradła poległemu towarzyszowi z pola walki. Jej mistyfikacja wydaje się niezagrożona, dopóki nie pojawia się możliwość zakupu ziemi jednego z gospodarzy. Warunkiem jest jednak ślub z jego najstarszą córką. A po ceremonii wszyscy zaczynają oczekiwać narodzin potomka.

"Róża" [trailer] materiały dystrybutora

Wolność w męskości, siła w kobiecości

Streszczenie fabuły "Róży" sugerowałoby, że mamy do czynienia z przykładem kina queerowego. Wraz z rozwojem fabuły Schleinzer nie daje nam jednak znać, że mistyfikacja bohaterki jest formą poszukiwania własnej tożsamości płciowej. Rose nie ma także zamiaru obalać porządku świata opartego na patriarchacie. Pragnie jedynie swojego kawałka ziemi i możliwości decydowania o swoim losie.

Przebranie i ciągłe pozostawanie w roli dziedzica zapewniają protagonistce wiele przywilejów. Jako mężczyzna jest ważnym członkiem społeczności, a jej słowo ma znaczenie. Pozostając kobietą, nie mogłaby liczyć na taki posłuch lub szacunek. Paradoks polega na tym, że tym samym Rose skazuje siebie na życie w ciągłym strachu. Zdemaskowanie groziłoby jej utratą majątku, więzieniem i śmiercią. Prawdziwa wolność okazuje się dla bohaterki niemożliwa, a cena za jej pozory w razie wykrycia okazałaby się zbyt wysoka. Z punktu widzenia bohaterki ryzyko się jednak opłaca.

Sugerowałoby to konwencję thrillera. Znowu pudło. Schleinzer nie chce bawić się w budowanie napięcia ciągłym ponawianiem pytania "czy tajemnica Rose zostanie odkryta?". Zamiast tego woli ukazać, jak wielkim wysiłkiem jest okupione przez nią budowanie iluzji. Powracającym obrazem jest twarz postaci granej przez Hüller: z powojennymi bliznami, brudna po całym dniu pracy i napięta, jakby cały czas wyczekująca zagrożenia. Chociaż jako widzowie znamy jej tajemnicę, w jej obliczu czają się kolejne zagadki, które nie pozwalają nam oderwać od niej oczu (przynajmniej do czasu finału). W końcu, Rose balansuje na granicy męskości i kobiecości. Z pierwszej wynikają jej przywileje. Cechy związane z drugą: empatia i troska, którą wykazuje wobec innych, wzmacniają jej pozycję wśród społeczności.

Sandra Hüller w filmie "Róża" materiały prasowe

Wszyscy kogoś udają

Schleinzer, szczególnie w dalszej części filmu, coraz bardziej skupia się na cechach związanych z płcią. Rose zaskarbia sobie uznanie miejscowych odwagą podczas konfrontacji z niedźwiedziem - czyli, określając to inaczej, męstwem. Z oczekiwaniami wobec kobiet konfrontuje się natomiast Suzanne (Caro Braun), która zostaje oddana Rose wraz z posagiem przez jednego z gospodarzy. Dziewczyna ma wyjść za mąż i urodzić dziecko. Jest cicha i wystraszona, przez co większość uważa ją za niezbyt lotną. Co ciekawe, podobnie jak jej przyszły "mąż", ona także gra, by przetrwać. Zamiast nosić męskie ubranie, udaje głupią. Dzięki temu słyszy i wie o wiele więcej, niż chcieliby tego mężczyźni.

Relacja Rose i Suzanne jest jednym z najciekawszych wątków "Róży". Chociaż nie ma tutaj miłości, nie mówiąc już o namiętności, obie znajdują ze sobą szczęście. "Mąż" zbudował kolejny filar swej iluzji. Z kolei dziewczyna otrzymuje znacznie większy wpływ na gospodarstwo niż inne żony. Wie także, że ze strony partnera nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo. Paradoksalnie, dzięki małżeństwu i poświęceniu Rose to Suzanne może pozwolić sobie na o wiele więcej wolności. Dla niej to partnerstwo oparte na solidarności i zrozumieniu, dla innych: współudział w zbrodni.

Sandra Hüller w filmie "Róża" materiały prasowe

Brak niejednoznaczności niszczy finał

Schleinzer prezentuje większość postaw jako performance: mężczyzny, żony, zahukanej córki. Z pewnego rodzaju występem mamy do czynienia także w trzecim akcie, w przeciwieństwie do poprzednich utrzymanym w określonym gatunku. W jednej ze scen widzimy nawet próbę generalną przed wielkim finałem. I chociaż inne zakończenie było trudne do wyobrażenia, ma się wrażenie, że wybranie konkretnej konwencji osłabia zakończenie. Przez nią określa się też bohaterka. By wybrzmiały jej racje, musi w końcu zejść z balansowania na granicy niejednoznaczności. Tragedia "Róży" polega na tym, że gdy padają słuszne deklaracje, traci ona swoją magię.

7/10

"Róża" (Rose), reż. Markus Schleinzer, Austria/Niemcy 2026, dystrybucja: Gutek Film, premiera kinowa: 9 października 2026 roku