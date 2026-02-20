Stanley Kubrick określił "Zniknięcie" najbardziej przerażającym filmem, jaki widział

Dziwnym trafem nie obejrzałem nakręconej w 1993 roku "Zaginionej bez śladu" z Jeffem Bridgesem, Nancy Travis i Kieferem Sutherlandem. Bardzo dobrze się stało, że seans nieudanego (jak się powszechnie uważa) remake'u mnie ominął. Dzięki temu mogłem jeszcze lepiej posmakować holenderskiego oryginału z 1988 roku, który Stanley Kubrick określił mianem najbardziej przerażającego filmu, jaki kiedykolwiek widział.

Amerykańską wersję "Zniknięć" wyreżyserował również George Sluizer, który nie był jednak autorem scenariusza. Przemielona przez hollywoodzką machinę opowieść o mężu szukającym zaginionej żony była pozbawiona szokująco nihilistycznego finału i specyficznego klimatu filmu, który pierwszy raz możemy oglądać w polskich kinach.

Oryginał z 1988 roku Sluizer napisał wraz z Timem Krabbé, którego książka "Złote jajko" jest pierwowzorem "Zniknięć". Sen o złotym jajku jest jednym z kluczowych elementów mrocznej zagadki, jaką twórcy misternie budują.

Kadr z filmu "Zniknięcie" (1988) / Past Perfect © materiały dystrybutora materiały prasowe

Jadą autem do Francji, na stacji benzynowej ona znika bez śladu

Zaczyna się słonecznie. Małżeństwo Holendrów, Saskia (Saskia Johanna ter Steege) i Rex (Gene Bervoets) jadą autem do Francji, wybierając malowniczą trasę w samym środku wakacji. Sielski klimat przerywa (na moment) pusty bak paliwa, który daje o sobie znać w ciemnym tunelu. Rex udaje się z kanistrem po paliwo, a przestraszona Saskia zostaje przy aucie. To jednak nie tam ma miejsce tytułowe zniknięcie. Zdarzenie rozgrywa się na pełnej ludzi stacji benzynowej, gdzie pojawia się niepozorny nauczyciel chemii Raymond (Bernard-Pierre'a Donnadieu). Saskia idzie na stację kupić kawę. Tym razem to Rex zostaje przy aucie. Kobieta nigdy do samochodu nie wraca. Bardzo szybko dowiadujemy się, że w jej zniknięcie zamieszany jest Raymond.

Sluizar i Krabbé tylko pozornie grają otwartymi kartami. Prędko pokazują, że porywaczem jest emanujący spokojem nauczyciel i szybko rozumiemy, że Rex będzie w obsesyjny sposób szukał żony przez następne trzy lata. To jednak nie kryminalna intryga jest w "Zniknięciu" najważniejsze. Ten film jest oparty na przerażającej postaci Raymonda, która doskonale symbolizuje czym jest "banalność zła".

Nie wiem, czy Vince Gilligan, producent "Breaking Bad", widział "Zniknięcia" i tworząc postać pospolitego nauczyciela chemii Waltera White'a zamieniającego się w mrocznego Heisenberga, gdzieś w głowie świtały mu sceny z holenderskiego filmu. Wiem jednak, że najgorsze rzeczy, jakie Heisenberg robił w "Breaking Bad" nie są nawet ułamkiem tego, co wyczynia Raymond ze "Zniknięć".

"Zniknięcie": przemocy na ekranie prawie nie ma

Przemocy jednak na ekranie prawie wcale nie ma. Zło Raymonda przeraża, bo jest ukryte pod maską przyjaznego ojca rodziny i nauczyciela. Widzimy, jak odbiera córkę ze szkoły i czule z nią rozmawia. Wierzymy mu, że rzeczywiście jest "jedynym Francuzem, który żyje tylko z jedną kobietą", jak przekonuje swoją żonę, która podejrzewa go o romans przez ciągłe znikanie z domu i zagadkowo zwiększający się licznik kilometrów w samochodzie.

Oczywiście od czasu premiery "Zniknięć" minęło niemal 40 lat i w tym czasie kino dało nam cały wachlarz psychopatów i socjopatów ukrytych za maską "dobrych ludzi" czy arbitrów elegancji, jak Hannibal Lecter. Od czasu procesu Teda Bundiego Hollywood eksploatuje przecież wizerunek mordercy o nienagannych manierach i charyzmie. Jednak rola Bernarda-Pierre'a Donnadieu (w 1992 roku zagrał "Szwadronie" Juliusza Machulskiego) nadal wywołuje ciarki na plecach.

Jest w niej coś przerażająco zwyczajnego. Raymond nie jest demoniczny, jak choćby Kevin Spacey w "Siedem" Davida Finchera. Bliżej mu za to do Edmunda Kempera (Cameron Britton) z serialu "Mindhunter" tego samego reżysera. Raymond emanuje podobnym paraliżującym rozmówców spokojem. Jest postawny jak Kemper i można też podejrzewać, że jest równie inteligentny, jak ten słynny (i nadal żyjący) amerykański seryjny morderca. Jest wyrachowanym i zimnym mordercą, którego motywów nie sposób odgadnąć. Na desce rozdzielczej trzyma rodzinne zdjęcie, które ma ośmielić zapraszane do środka kobiety. Mierzy sobie puls, by kontrolować emocje podczas planowanego uśpienia chloroformem kobiet, a jednocześnie jest w nim coś niezdarnie żałosnego.

"Zniknięcia" opowiada też o obsesyjnym dążeniu do prawdy. Rex trzy lata po zniknięciu żony nie jest w stanie zbudować sobie życia i uruchamia medialna machinę, by odnaleźć porywacza. Raymond chętnie w jego grę wchodzi. Dlaczego? Bo chce być złapanym? Czy może jego "dzieło" wymaga domknięcia?

W finale film staje się thrillerem psychologicznym, a może nawet filozoficznym. Czy prawdę trzeba znać za wszelką cenę? Czy ciekawość jest rzeczywiście pierwszym stopniem do piekła?

9/10

"Zniknięcie" (Spoorloos), reż. George Sluizer, Holandia 1988, film na ekrany polskich kin wprowadza firma Past Perfect.