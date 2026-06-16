Powrót uwielbianych bohaterów. Ładna, ale dość oczywista i banalna opowieść

Kuba Armata

Kuba Armata

Decydenci z amerykańskich studiów produkcyjnych mają głowę na karku i dobrze wiedzą jak maksymalizować zyski. Wystarczy nakręcić kontynuację popularnej serii, trochę w tym kociołku mieszając, ale też nie nazbyt poważnie. W końcu przychodzimy do kina na bohaterów, a od 1995 roku szeryf Chudy, Buzz Astral i cała grupa charakterystycznych drugoplanowych postaci, wzbudzają ogromną sympatię. Nie tylko tej najmłodszej publiczności. Stąd właśnie doczekaliśmy w kinach "Toy Story 5".

Kadr z "Toy Story 5". Kowboj w kapeluszu i astronauta w białym kombinezonie obejmują się w jasnym, kolorowym pokoju.
"Toy Story 5"Pixar via Capital PicturesAgencja FORUM

Kolejna część animowanej sagi w centrum stawia Bonnie, która od poprzedniego epizodu trochę podrosła, bo ma już osiem lat. Twórcy, na czele z mocno zaangażowanym w poprzednie części Andrew Stantonem (współreżyserem jest McKenna Harris) dają nam do zrozumienia, że to moment graniczny dla dziecka. Taki, który rodzice chcą jak najbardziej odłożyć w czasie, bo wiedzą, że z tej drogi nie ma już odwrotu. Zatem chwilę, kiedy także za sprawą otoczenia, dochodzi do pierwszej fascynacji ekranem. W dowolnej formie - telewizora, smartfona czy tabletu.

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Jakub Izdebski

To trudny czas nie tylko dla opiekunów dziewczynki, ale również bardziej analogowych zabawek, których w pokoju ma co niemiara. Pod nieobecność w mieszkaniu Chudego (choć pojawi się w tej części), przewodzi im Jessie oraz jej zastępca Buzz Astral. Niełatwe zadanie przed nimi, bo Bonnie od momentu kiedy dostała od rodziców tablet w kształcie żaby, który spełnia tu rolę czarnego charakteru, nie chce się z nim rozstać ani na chwilę.

Twórcy "Toy Story 5" podejmują w swojej animacji kilka ważnych, współczesnych tematów. Z jednej strony to historia o presji otoczenia, bo to szyderstwa szkolnych "koleżanek" doprowadzają do zakupu tabletu. W innym wypadku Bonnie zostałaby odrzucona przez rówieśnicze grono. Z drugiej, o samotności w świecie cyfrowym i o tym jak jego pozorna dostępność, daje ułudę bliskości. Film Stantona i Harris stanowi także refleksję na temat tego, jak wirtualna rzeczywistość coraz bardziej wypiera tę analogową.

Kilku identycznych astronautów w zielono-białych kombinezonach przemierza gęstą, tropikalną dżunglę w bojowej pozie, skupionych na wspólnym celu.
"Toy Story 5"Pixar via Capital PicturesAgencja FORUM

Wnioski twórców są trafne i uniwersalne, ale dość banalne i mam wrażenie, że spóźnione o kilka lat. W tej dyskusji uczestniczymy już od dawna i jesteśmy dużo dalej, niż przedstawiają to amerykańscy reżyserzy. Znakami rozpoznawczymi studia Pixar, które stoi za całą serią, zawsze były niezwykła kreatywność i niczym nieskrępowana wyobraźnia. By wspomnieć chociażby o wspaniałe animacje "W głowie się nie mieści" czy "Ratatuj". W przypadku "Toy Story 5" otrzymujemy niewątpliwie ładną, ale dość oczywistą opowiastkę o zagrożeniach związanych z rozwojem technologii i wpływie jej na życie, przede wszystkim tych najmłodszych.

Na tę animację wciąż przyjemnie się patrzy i dostarcza ona rozrywki na poziomie. Miło wrócić do ferajny (a przynajmniej w sporej części), którą poznaliśmy w połowie lat 90. i tak bardzo wtedy polubiliśmy. Humorystyczne przekomarzania się bohaterów, misje rodem z kina przygodowego, celne dialogi. To wciąż działa i wywołuje uśmiech na twarzy, ale już nie taki szeroki jak kiedyś.

6/10

"Toy Story 5", reż. Andrew Stanton, McKenna Harris. Data premiery w polskich kinach: 17 czerwca 2026 r.

Monolith Filmsmateriały dystrybutora
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