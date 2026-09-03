Poruszające i mądre kino drogi. Seans z terapeutyczną siłą

Dwóch chłopców nocą ucieka z domu po tym, jak starszy z nich podsłuchuje kłótnię rodziców. Para chce się rozstać i rozdzielić braci. Ratunku postanawiają szukać u dziadka na odległym wybrzeżu Irlandii. Co doprowadziło tę rodzinę do takiej sytuacji?

Film, o którym lepiej za wiele nie wiedzieć

Są filmy, o których przed seansem naprawdę lepiej nic nie wiedzieć, a w każdym razie jak najmniej.

W przypadku "500 mil" ma to szczególne znaczenie, chociaż… Pozostanę enigmatyczna, bowiem sama nie cierpię spoilerów w recenzjach. Świadomość kwestii podjętych przez reżysera Morgana Matthewsa i scenarzystę Malcolma Campbella sprawia, że ich dzieło warto może obejrzeć dwukrotnie.

Po raz pierwszy "na czysto", a potem - powtórnie, idąc przez nie z latarką, wyłapując detale, które przy pierwszym odbiorze miały inne znaczenie, nie były tak czytelne. Nowy kontekst daje im inną siłę i sprawia, że ich interpretacja również może być inna. Oczywiście powtórny seans nie jest obowiązkowy!

Skok w nieznane

Nie zdradzając za wiele, zachęcam jednak do tego skoku w nieznane. Wiedzieć można, że to film o rodzinie i komunikacji w niej. Tu się przecież wszystko zaczyna, tu jako dzieci uczymy się mechanizmów i ścieżek, które kształtują nasze dorosłe już drogi, wpływają na to, jak kiedyś będziemy przepracowywać emocje i rozmawiać z innymi ludźmi - partnerami i współpracownikami, znajomymi. Jak będziemy sobie radzić z radością, ale i z trudnościami. Wychowanie pod kloszem, milczenie, niedopowiedzenie, zamykanie się w sobie - wiemy, że nie tędy droga, a jednak ciągle na niej tkwimy.

Tkwią tam bohaterowie "500 mil". Nie jest to patologiczna rodzina. Przeciwnie, nie brakuje w niej miłości i wzajemnego szacunku, oddania. Ludzie ci dochodzą jednak do ściany, która doprowadza do feralnej ucieczki. Nie potrafią poradzić sobie z wyzwaniem, które na nich spada, gubią się i zaczynają od siebie oddalać. Stąd kłótnia, a co za tym idzie decyzja dorosłych o rozstaniu i chłopców o niebezpiecznej wyprawie.

Wspaniałe kino drogi

Droga, w którą wyruszają Finn (Roman Griffin Davis, znany z "Jojo Rabbit") i jego młodszy brat Charlie (Dexter Sol Ansell, "Rycerz siedmiu królestw"), to szalona przygoda. Można jej niemal im zazdrościć. Pozwala posmakować podróży bez zaplecza finansowego i wygód hoteli, posiłków, a nawet funduszy na bilety.

Dookoła rozpościerają się fantastyczne krajobrazy i zdarzają się ludzie - fajni i okropni. Do grona tych pierwszych należy na pewno Cáit (Maisie Williams, "Gra o tron"). Trochę starsza od Finna, bardziej "zaprawiona w bojach", obeznana z realiami samotnych eskapad bez zgody dorosłych, zaradna, dowcipna, utalentowana (pięknie śpiewa). Ona też dźwiga swój bagaż, a zarazem ogrom empatii i opiekuńczości. Jaki silny charakter ma ta dziewczyna! Cała trójka gra genialnie i jest między nimi naturalna chemia, która czyni opowieść na wskroś autentyczną. Ani jednej nuty fałszu. Ani jednego fałszywego kroku, który wytrąciłby widza z tego świata.

Jest jeszcze Bill Nighy, znany widzom przede wszystkim z wydania komediowego w "To właśnie miłości". To jednak aktor wszechstronny, nie tylko do śmiechu. Bywa w tej historii dziadkiem lekkoduchem i dziadkiem, który nie rozmawia z córką. Płynnie przechodzi między tymi skrajnościami, buduje razem z młodszymi aktorami portret, z którym naprawdę warto się zmierzyć.

I potem zabrać go ze sobą do domu, do swoich bliskich. Może wreszcie po raz pierwszy szczerzej, inaczej porozmawiać o tym, co boli. Mądre! Empatyczne! Wartościowe kino.

7/10

"500 mil" (500 Miles), reż. Morgan Matthews, Wielka Brytania 2026, dystrybutor: Best Film, premiera kinowa: 4 września 2026 roku.