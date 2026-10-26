Nowa polska komedia. Wyjdziecie z kina z uśmiechem na ustach

40-letnia rozwódka, która zmienia swoje życie? Mało powiedziane. Prędzej wywraca je do góry nogami, torpeduje i nie bierze jeńców. Sposobów poradzenia sobie z ciężkim rozstaniem jest niezliczenie wiele, a w polskim kinie to wręcz temat na rozprawę naukową. Komedie pokroju "Nigdy w życiu!" nie bez powodu tak bardzo przypadły do gustu milionom Polaków (choć to kobieca publiczność dopisała w kinach najbardziej). Nieważne jak błahe, patetyczne i oderwane od rzeczywistości miłosne historie twórcy przelewali na ekran. Jeśli główna bohaterka w tak przebojowym stylu zrywa się z łańcucha obowiązków, konwenansów, społecznych i domowych oczekiwań - widzowie jak nóż w masło wsiąkną w tę przystępną, komediowo-romantyczną formę.

Nadzieję na taki właśnie bieg wydarzeń mieli twórcy najnowszej komedii obyczajowej "Jak żyć, żeby nie zwariować", otwiera się w nowym oknie, którą po ponad 20 latach od premiery "Nigdy w życiu!" łączy z filmem Ryszarda Zatorskiego zaskakująco dużo. Wnioskując po pękających w szwach salach kinowych w miniony weekend, są na prostej drodze do sukcesu.

"Jak żyć, żeby nie zwariować": na zmiany nigdy nie jest za późno

Wychodzimy w końcu z bardzo podobnego założenia - namalowania portretu bohaterki, która próbując walczyć o rozpadającą się rodzinę, nareszcie decyduje się wsłuchać we własne potrzeby i rozpocząć życie niemalże od zera. Na tym właśnie etapie poznajemy Ankę (Magdalena Popławska) - zwariowaną, spontaniczną, niepoukładaną dziennikarkę, za którą naprawdę trudno nadążyć. Oprócz pisania artykułów o zdrowym trybie życia (z którym zupełnie jej nie po drodze) wychowuje dwójkę dzieci - buntowniczą Gabi (Maja Seklecka) i zamkniętego w sobie Iwo (Wiktor Wieczorek).

Na drugim biegunie stoi jej mąż, Bartek (Piotr Rogucki), który idealnie wpisuje się w definicję nieobecnego ojca, a jak wychodzi na jaw już wkrótce - również i niewiernego męża. Cień szansy na uratowanie związku znika już po pierwszej sesji z terapeutką dla par, z której Anka ucieka jak poparzona. Decyduje się na rozwód, bierze w swoje dwie lewe ręce kwestię spłacenia wysokiego kredytu, a w międzyczasie nawiązuje bliską relację z Mikołajem (Kamil Szeptycki) - prawnikiem, który... reprezentował ją na sali sądowej.

Komedia (nie)romantyczna? Twórcy odchodzą od schematów

Niemal każda polska komedia, na którą wybieram się do kina, wzbudza we mnie podobne obawy. Czy tym razem twórcy postawią na humor, który przemówi nie tylko do dojrzałego widza? Czy w polskim kinie komediowym jest miejsce na przemycenie ważnych współcześnie społecznych kwestii? I w końcu: czy twórcy, bazując na znanych i sprawdzonych komediowych kliszach, wyjdą poza schematy i puszczą oko do fanów innych gatunków? Po seansie "Jak żyć, żeby nie zwariować" wyszłam przepełniona ostrożnym optymizmem. Polska komedia ma się coraz lepiej, choć do zerwania ze sztampowością wciąż jej daleko.

Grana przez Popławską bohaterka to kobieta, z którą utożsami się mnóstwo zapracowanych, przytłoczonych życiem rodzinnym Polek, które pragną od życia czegoś więcej i szukają tej jednej iskry, która zmotywuje ich do działania wedle własnych potrzeb. Reżyser w centrum wydarzeń stawia problemy, zmartwienia, przepełnione ciepłem i sytuacyjnym komizmem perypetie Anki, które - całe szczęście - nie są ściśle związane z otaczającymi ją adoratorami. Nie stara się im przypodobać, odcina się od stereotypowych założeń o życiu rodzinnym, jakie wtłacza jej matka (wspaniała Dorota Kolak) i przestaje uzależniać swoje szczęście od tego, czy i kiedy na jej drodze stanie wymarzony mężczyzna. To ona decyduje o własnej przyszłości, bez względu na to, kto będzie jej w tym towarzyszył.

Wątki poboczne biją jednak po oczach oczywistością i powtarzalnością. Dobrze wiemy, jaką funkcję od początku do końca pełnić będzie postać prawnika, który w życiu Anki pojawia się w jednym konkretnym celu: aby uświadomić jej, czego chce, a od czego raz na zawsze pragnie się odseparować. W nagłą przemianę niewiernego męża, który na pstryknięcie palca nagle staje się niemal wymarzonym, czułym partnerem i ojcem, również trudno nam uwierzyć. W tych odwiecznych romantycznych kliszach twórcy znaleźli jednak przestrzeń na przemycenie kilku istotnych wątków: wychowywania i akceptacji dziecka z problemami, molestowania seksualnego, feminizmu, życia z ADHD, depresją i odwagi w kreowaniu siebie na nowo.

"Jak żyć, żeby nie zwariować" już w kinach

Jasne, są one skondensowane w najbardziej przystępnej, uproszczonej, hasłowej i niepogłębionej formie. Niemniej jednak stanowią dużo ciekawszą warstwę fabularną od innych podobnych im polskich tytułów. Pogoń za romantyczną miłością nareszcie przestaje być życiowym celem bohaterek rodzimych komedii. Wreszcie znajdujemy w nich coś więcej, niż tylko stereotypowe role matek, żon i kochanek. Anka swoją przebojowością i gotowością do zmian napawa optymizmem, wywołuje salwy niewymuszonego śmiechu i daje nadzieję na więcej właśnie takich, nieoczywistych, nieidealnych, niekonwencjonalnych bohaterek w polskim kinie.

I za to przede wszystkim doceniam "Jak żyć, żeby nie zwariować": za sam proces poszukiwania odpowiedzi bardziej, niż sklejanie ich z odwiecznych, nieprzystających do współczesnej rzeczywistości stereotypów. To droga, jaką obiera główna bohaterka sprawia, że chcemy za nią podążać. A czy uda jej się znaleźć tego jedynego? Najpierw pragnie odnaleźć samą siebie. I właśnie z tym inspirującym przesłaniem nas zostawia.

6/10

"Jak żyć, żeby nie zwariować" [trailer] materiały dystrybutora

"Jak żyć, żeby nie zwariować", otwiera się w nowym oknie, reż. Tomasz Konecki, Iwona Ogonowska-Konecka, Polska 2026, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 23 października 2026 roku.



