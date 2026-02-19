"Pillion": ciekawe, chwilami mocne, chwilami stereotypowe

W większości przypadków to niestety raczej nuda. Konwencja emancypacyjnej walki o przetrwanie, wszelkich przeszkód, kłód rzucanych pod nogi i inne części ciała, prowadzących w efekcie do szczęśliwego, lub dla przeciwwagi dramatycznego zakończenia, nieco się przejadła.

Tymczasem "Pillion" Harry'ego Lightona jest właśnie inny. Deprymuje, ale wciąga, efektownie wprowadza do świata będącego dla większości tajemnicą. Film jest jednocześnie środowiskowy, wewnętrzny, jak i otwarty dla "heteryckiego" świata.

"Pillion" rej wodzi także z gatunkiem. Romkom z mocniejszymi scenami (a przecież niejedno oczko widziało już niejedno). Dramat, a nawet komedia. To jest ciekawe, chwilami mocne, chwilami stereotypowe. Miszmasz.

Alexander Skarsgård i Harry Melling: duet wybuchowy

Nie lubię streszczeń w recenzjach, to dosyć niemądre, i często wypełnia bezkres bezradności piszącego wobec tematu filmowego, niemniej w tym przypadku kilka zdań o fabule trzeba by napisać. Historia opiera się bowiem na częstym schemacie. Bohaterem jest Colin, sympatyczny, nieprzesadnie urodziwy chłopiec z przedmieść. Wie, że jest gejem, nie robi z tego wielkiego halo, nie te czasy, rodzina również nie robi mu z tego powodu żadnych awantur, wręcz przeciwnie, wspiera i kibicuje. Ten etap emancypacji, sam ze swoim problemem przeciwko wszystkim, kino gejowskie zamknęło chyba definitywnie. Colin w klubie spotyka Raya, posągowego przystojniaka, w skórach, na motorze. Wszystkie możliwe fetysze w jednym profilu. A Alexander Skarsgård ma takie warunki fizyczne, że nawet AI nie poradziłby sobie z duplikatem. I jest przy tym, to już naprawdę rzadkość, świetnym aktorem, co w zestawie z wybitnym w roli Colina Harrym Mellingiem, tworzy duet zaiste wybuchowy.

Ważne w tym filmie jest jednak to, że - powtórzę to raz jeszcze bardzo wyraźnie - "Pillion" nie jest typowy. Melodramat klasyczny wyglądałby zapewne tak, że Colin zakochałby się w Rayu. Nie jest dobrze, nie jest źle. Rodzice, wujkowie i ciotki, "ciotki" też. Prowadziłoby do to dobrego, prowadziłoby do złego zakończenia. Kropka. Pytajnik. Wykrzyknik. Tyle.

Tymczasem "Pilion" w konwencji frymuśnej, bo też często uśmiechamy się podczas seansu, wodzi na pokuszenie. Colin jest w tej relacji dominowany. Ta rola odpowiada mu, nie jest destrukcyjna. Zakochuje się naprawdę. Opresja fizyczna może być fantazją seksualną, spełnionym snem o miłości. Różnorodność świata, rozmaitość podniet. O tym mówi "Pillion", całkiem otwarcie to pokazuje i do otwartości namawia.

Mieści się w tym pożądanie, odrzucenie, wielki ból, i być może jeszcze większe pożądanie bólu. Film o pożądaniu. Miłość bywa nim również.

"Pillion": opowieść o zakochaniu

"Zwierzę z dwojgiem pleców" z szekspirowskiego "Otella". Oto co im się przydarzyło. To, co dla jednych będzie językiem z terminologii erotycznej (BDSM), dla innych daje się odczytać w kluczu uniwersalnym. Zespół praktyk skupionych wokół odczuwania bólu, relacji uległości i dominacji oraz różnego rodzaju fetyszy (skóry, motocykle) kontra bardzo prosta, prosta i wzruszająca, prosta i chwilami bardzo zabawna, opowieść o zakochaniu. O pożądaniu również, ale przede wszystkim o zakochaniu.

Nie pasują do siebie, czyli właśnie pasują, "gramatyka miłości nie zważa na styl", jak w kultowej dla mnie piosence Barbary Sikorskiej. "Zwierzę z dwojgiem pleców" nie zaważa na konwenanse. Harry Lighton, twórca filmu, nie zważa na nie również.

To nie bardzo miało prawo się udać, ale o dziwo udało się świetnie. Brytyjski humor słowny, specjalność filmowej kuchni, i nie tyle apologia, co zrozumienie potrzeby przemocy w związkach. To są dwie skrajne opcje, a w tym przypadku udało się je połączyć w jedno. To etymologiczne rozszerzenie dotyczy nawet tytułu. Pillion w języku angielskim oznacza tylne siedzenie na motocyklu albo rowerze - a dokładniej: miejsce dla pasażera za kierowcą, zaś w slangu queer kogoś, kto "jedzie z tyłu", w relacji pełni rolę pasywną. I znowu: i jeden, i drugi tytuł pasuje do filmu. Podporządkowanie i dominacja. Rajd motocyklowy po złote runo.

Alexander Skarsgård jako Ray w filmie "Pillion" materiały prasowe

O sukcesie tego filmu zdecydowali aktorzy

Wyobrażam sobie, jak inaczej wyglądałby ten film, gdyby Lighton pomylił się w obsadzie. Na szczęście tak się nie stało.

Alexander Skarsgård jako Ray, introwertyczny, seksowny do bólu, tajemniczy. Nic o nim nie wiemy właściwie, niewiele się dowiemy. Kim jest, skąd przyszedł, dokąd pójdzie. Tajemnica w skórzanej perwersji rodem z serii Tom of Finland. Skarsgård wygrywa swoje fenomenalne warunki (prawie dwa metry wzrostu), formę fizyczną, ale w tym portrecie jest o wiele więcej. Dopiero ostatni kwadrans tego filmu, z naciskiem na słowo "ostatni" (nie chciałbym spoilerować), pokazuje dwuznaczność postawy Raya, jego ograniczenia i samotność.

Fenomenalny jest, jak już wspomniałem wcześniej, Harry Melling, młody aktor znany chociażby z "Ballady o Busterze Struggsie", "Bielma" czy z "Gambitu królowej" (jako dzieciak zagrał Dudleya Dursleya w serii o "Harrym Potterze"). Jego Colin, prosty, sympatyczny chłopiec pracujący jako parkingowy, to arcyciekawy portret młodego zakompleksionego mężczyzny, świadomego swoich ograniczeń, rozwijającego się i dojrzewającego pod wpływem nieosiągalnego bóstwa. Melling broni swojego bohatera, daje mu wszystkie atuty, odwagę, delikatność, ale i brawurę. Pokazuje jego przemianę fizyczną, a przede wszystkim mentalną. Udowadnia, że pozory mylą. Wszystko, co z boku może wydawać się straszne (arsenał bodźców seksualnych wynikających z efektu dominacji), może być bardzo przyjemne. Dawać satysfakcję i rozkosz.

"Zwierzę z dwojgiem pleców". Para niedopasowana, para potrzebująca siebie nawzajem, para uciekająca. Ni pies, ni wydra. Bardzo fajne zwierzaki.

7/10

"Pillion", reż. Harry Lighton, Wielka Brytania, Irlandia 2025, dystrybutor: Gutek Film, polska premiera kinowa: 20 lutego 2026 roku.