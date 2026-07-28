"Młody Waszyngton": żołnierz, który stał się ojcem narodu

Wiele mogło wskazywać, że będzie to nieznośnie patetyczna czytanka o ważnym fragmencie biografii jednego z ojców niepodległości USA i pierwszego prezydenta kraju Georga Washingtona. Szczególnie, że za filmem stoi kręcące religijne filmy (ale dystrybuujące też głośny "Sound of Freedom. Dźwięk wolności") Angel Studios. Okazuje się jednak, że dostaliśmy przyzwoitą opowieść o odwadze, poświęceniu, ale też wątpliwościach, jakie trawią młodego żołnierza, który potem stał się ojcem narodu i postacią niemal mityczną.

Film Jona Erwina jest osadzony w czasach wojny francusko-indiańskiej (1754-1763), gdy 22-letni Washington służył jako oficer brytyjskich sił kolonialnych (milicji Wirginii). Wielu historyków uważa, że to jego działania były początkiem wojny siedmioletniej (1756-1763), która niespodziewanie miała swój początek w dalekich zamorskich koloniach. 28 maja 1754 roku złożony z Brytyjczyków i Indian oddział prowadzony przez Waszyngtona zaatakował obóz Francuzów (Potyczka pod Jumonville Glen), w wyniku czego zginął francuski dyplomata Joseph Coulon de Jumonville, co odbiło się potem na konflikcie w między mocarstwami w Europie.

Washington, służąc w następnych latach w Pułku Wirginii, ugruntował swoje niepodległościowe i antybrytyjskie poglądy, ale "Młody Waszyngton" opowiada o momencie, w którym Waszyngton dopiero dojrzewa do myśli, że mieszkańcy Ameryki Północnej zasługują na coś więcej niż bycie kolonią europejskiej monarchii.

To nie jest pomnikowa legenda

Młody angielski aktor William Franklin-Miller w roli Waszyngtona tworzy interesującą rolę. Nie jest jeszcze pomnikową legendą, ale też daleko mu do nieopierzonego młokosa. Ma silną więź z matką Mary (Mary-Louise Parker), która po śmierci jego ukochanego ojca, sama wychowała Georga na rodzinnej farmie.

Późniejszy ojciec narodu nie chciał być farmerem i związał swój los z armią. Tyle, że służenie pod brytyjską flagą szybko go rozczarowuje. Duch niezależności, jakim przesiąkł w domu, jest zbyt silny, by wytrzymać pod coraz bardziej mu obcą koroną. Ekranowy Waszyngton ma swoje słabostki i rozterki, ale jest postacią prawą i szukającą sprawiedliwości. Czy to źle?

W dzisiejszym kinie widzowie są przyzwyczajeni do innego rodzaju bohatera. Musi on mieć mocny moralny konflikt, sporo wewnętrznego mroku i zwątpienia. Zapominamy jednak, że nawet tacy giganci kina, jak John Ford kręcili hagiograficzne portrety, które do dziś się dobrze ogląda. Przykładem jest "Młodość Lincolna" z 1939 roku z Henrym Fondą. Angel Studios wyraźnie inspiruje się tym klasykiem. No, ale czy tak bardzo inny jest spielbergowski "Lincoln"?

Świetny serial "John Adams" (2008) z fantastycznym Paulem Giamattim (Waszyngtona grał tam David Morse) również nie unikał pomnikowego wizerunku ojców założycieli USA. Amerykanie w swoim kinie wadzą się ze swoją historią bardzo mocno, ale okres powstania amerykańskiej demokracji jednak pielęgnują. Nawet ikona niepoprawnej politycznie komedii Larry David w mającym premierę kilka tygodni temu serialu "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem" (HBO) pewnych świętości nie tyka. No, ale jego wariacje o historii USA produkuje sam Barack Obama.

Każdy naród potrzebuje swojej mitologii

Każdy naród potrzebuje swojej mitologii i swoich pomnikowych bohaterów. "Młody Waszyngton" umacnia pomnik, ale jednocześnie jego twórcom udaje się pokazać Georga jako syna, brata i świadomego własnej śmiertelności żołnierza. Niezłe sceny batalistyczne, odpowiedni dla filmu o średnim budżecie (20 mln dolarów) rozmach i solidny scenariusz - to wszystko daje nam satysfakcjonujące widowisko historyczne.

Cieszą też smakowite epizody aktorskie takich gigantów ekranu, jak sir Ben Kingsley, który wciela się w mentora Waszyngtona i gubernatora kolonialnego Wirginii Roberta Dinwiddiego. Znany z kultowej roli w serialu "Frasier" Kelsey Grammer gra generała Lorda Fairfaxa, natomiast w roli naczelnego dowódcy 13 kolonii Edwarda Braddocka widzimy Andy Serkisa. Każdy z nich otrzymuje na ekranie tyle czasu, by nadać historycznym postaciom ludzkich cech, ale jednocześnie nie oderwać ich od mitologicznego wymiaru. To zresztą dobrze całościowo symbolizuje ducha "Młodego Waszyngtona".

7/10

"Młody Waszyngton" (Young Washington), reż. Jon Erwin, USA 2026, dystrybucja: Galapagos Films, polska premiera kinowa: 31 lipca 2026 roku.